Гид потребителя: безопасны ли цветные контактные линзы?

Контактные линзы решают проблемы со зрением вот уже почти два десятилетия. В индустрии очков треть населения Украины требует коррекция зрения. Многие сегодня предпочитают носить контактные линзы. Они являются полезной и невидимой помощью для людей с проблемами зрения. Кроме того, все больше людей предпочитают линзы очкам. Хотя они являются эффективной альтернативой, остается фундаментальный вопрос: как выбрать лучшие контактные линзы для себя?

Контактные линзы далеко продвинулись вперед и предлагают множество интересных вариантов. Например, цветные линзы https://dostavkalinz.com.ua/categories/cvetnye-linzy/, помогают изменить внешний вид глаз. Кроме того, эти линзы обладают корректирующей способностью. Хотя некорректирующие линзы также легко доступны, но для безопасного использования лучше покупать их по рецепту и с профессиональной подгонкой.

Поскольку сегодня, во время пандемии и карантинных ограничений, люди вынуждены носить маски, им приходится сталкиваться с таким неприятным побочным эффектом как запотевание очков. Переход на контактные линзы может также помочь в преодолении и этой проблемы. (К тому же контактные линзы, по мнению экспертов, полностью безопасны для ношения во время пандемии коронавируса)

Контактные линзы имеют и другие преимущества. Они доступны для людей всех возрастов — оптометристы могут подобрать контактные линзы даже для детей от 10 лет и младше.

Типы контактных линз

Производители контактных линз производят линзы практически для любых нужд. Выбирая контактные линзы, покупатель может услышать следующие термины:

Сферические линзы

Большинство людей носит сферические линзы. Эти стандартные линзы исправляют дальнозоркость или близорукость.

Торические линзы

Торические линзы утяжелены, поэтому они вращаются в соответствии с формой ваших глаз. Оптометристы часто назначают их людям с астигматизмом (когда поверхность или форма глаза не идеально круглая).

Мультифокальные линзы

Мультифокальные (иногда называемые бифокальными) линзами позволяют видеть как вдаль, так и вблизи. В очках это достигается за счет использования верхней части линзы для измерения расстояния и нижней части для съемки крупным планом. Но в контактных линзах используются концентрические кольца — одно для расстояния, другое для крупного плана — чередующиеся по всей линзе. Мультифокальные линзы теперь также доступны в торическом варианте.

«Мультифокальные линзы работают достаточно хорошо после недели или двух, когда ваш мозг приспосабливается», — говорит эксперт-офтальмолог. «Преимущество состоит в том, что вам не нужно использовать очки, но для достижения баланса между расстоянием и зрением крупным планом используются некоторые методы проб и ошибок. Мультифокальные очки обычно не дают идеального зрения, но оно становится настолько близким, что отсутствие необходимости в очках перевешивает недостатки».

Линзы моновидения

Еще одна стратегия для удовлетворения потребностей как на расстоянии, так и на близком расстоянии — это линзы моновидения. Ваш глазной врач может порекомендовать сценарий, при котором вы надеваете дальномерную линзу в один глаз и линзу ближнего зрения — в другой глаз. Мозг вносит необходимые коррективы, чтобы вы могли хорошо видеть на всех расстояниях.

Гибридные линзы

Гибридные линзы предлагают комфорт мягких линз со зрением жестких линз. Та часть, которая касается глаза, мягкая, а часть над роговицей — твердая. Гибридные линзы широко не используются, но могут быть хорошим вариантом для людей с определенным рецептом или астигматизмом.

Склеральные линзы

Склеральные линзы иногда необходимы по медицинским показаниям, если вы перенесли операцию на глазах или страдаете такими заболеваниями глаз, как кератоконус. «Это уникальный тип линз, который используется только при определенных заболеваниях глаз», — говорит эксперт. «Она больше, чем обычная линза, и представляет собой жесткую линзу, которая переходит через всю роговицу на белок глаза».

Линзы для ортокератологии

Ортокератологические линзы одобрены для ночного сна. Линза действует как фиксатор — пока вы спите, линза постепенно меняет форму или формирует поверхность глаза. Когда вы просыпаетесь, ваше зрение остается ясным. В течение дня глаз медленно возвращается к своей нормальной форме.

Ортопедические линзы

В случае травмы глаза протезные линзы могут имитировать здоровый глаз. «

Безопасны ли цветные контактные линзы?

Люди, которые хотят изменить цвет глаз, могут выбрать цветные линзы. Они сделаны путем добавления пигмента в линзу, чтобы изменить внешний вид радужной оболочки.

Врачи рекомендуют рассматривать цветные контактные линзы как медицинское устройство, а не как игрушку. И да, даже если вы обычно не носите корректирующие линзы, все равно нужна профессиональная примерка.

Что может пойти не так? «Если у вас слишком плотный контакт или слишком короткая кривизна, линза может прилипнуть и задержать глаз, медленно вызывая ссадину или раздражение», — говорит доктор. «Это место, куда попадают бактерии и вызывают инфекцию». Используйте линзы известных брендов.

«Проблема с непроверенными брендами заключается в том, что они созданы, чтобы быть универсальными, но не все роговицы одинаковы. Точно так же, как вашим ногам требуется обувь правильного размера, вашему глазному яблоку нужна подходящая линза. Нося контактные линзы, которые не подходят вашему глазу, вы рискуете получить раздражение, инфекцию и даже слепоту, если инфекция выходит из-под контроля. Как и в случае с обычными контактными линзами, правильный уход за цветными контактными линзами по-прежнему зависит от вас.» — заключает эксперт.

В зависимости от того, как они обозначены, линзы всегда следует выбрасывать по прошествии определенного времени и заменять новыми. И всегда следует чистить линзы чистыми руками и стерильным спецраствором.

