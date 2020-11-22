Гид потребителя: как обустроить кухню-студию?

В современных квартирах далеко не всегда есть полноценная кухня, а обустроена функциональная кухня-студия. Сегодня некоторые застройщики отдают предпочтение именно таким нестандартным решениям. Да и покупателям они намного доступнее по цене.

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Кухня-студия – открытое пространство, объединяющее в себе несколько зон – рабочую, обеденную, гостиную. Она хоть и компактна, но достаточно функциональна и удобна для использования.

Как обустроить кухню-студию? При реализации проекта, эксперты рекомендуют учитывать, что стиль должен быть единым у всех трех зон. Кроме того, отталкивайтесь от следующих хитростей:

При небольшой площади можно совместить объекты кухни и обеденного места.

Если хотите зонировать все по отдельности, то можно установить разное напольное покрытие для визуального разграничения, например, влагостойких гранит для кухни, ковролин или ламинат для гостиной.

Для изоляции места для приготовления можно использовать специальные выдвижные перегородки – они легко монтируются, практичны в использовании.

Рабочее пространство разграничивается по правилу «треугольника» — для подготовки продуктов, их приготовления, потребления. То есть расставляйте плиту, мойку и холодильник недалеко друг от друга, не ставьте между ними полки, стеллажи, диваны и прочее.

Используйте больше закрытых шкафов для хранения, чтобы не создавалось впечатления захламленности территории. С этой же целью закройте бытовую технику – панелями или же поместите в ящики.

Обязательно установите вытяжку. Одного проветривания недостаточно, тем более, что комфортная «майская температура» в Казахстане не бывает круглогодично. Важно нейтрализовать все посторонние запахи, потому что они не только провоцируют неудобство, но еще от гари и сажи постепенно портится ремонт. При ее выборе отталкивайтесь от мощности – такая техника лучше справляется с задачей, но больше шумит. Так что останавливайтесь на «золотой середине» и помните, что ширина вытяжки должна быть больше размеров плиты.

Стилистически оформить кухню-студию можно в любом дизайне. Здесь фантазия ограничивается только вашим вдохновением и финансовыми возможностями. Неплохо смотрится минимализм, лофт, скандинавский стиль, комбинация направлений. Невыигрышна классика – за счет обилия объемных, массивных и вычурных деталей.

Останавливайтесь на мебели без глянца – светлых тонов, с гладкими фасадами без лишних декоративных элементов. Хорошо, если есть множество выдвижных ящиков.

Свет располагайте над каждой зоной отдельно, это позволит выделить их и при этом не терять в уровне освещенности.

И не опасайтесь ошибаться. Все поправимо – если не понравится мебель, можно легко сменить фасады, сделать новую перестановку или просто перекрасить стены. Главное, не теряйте энтузиазма и тогда с вами всегда будет вдохновение.