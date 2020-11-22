Гид потребителя: как обустроить кухню-студию?
В современных квартирах далеко не всегда есть полноценная кухня, а обустроена функциональная кухня-студия. Сегодня некоторые застройщики отдают предпочтение именно таким нестандартным решениям. Да и покупателям они намного доступнее по цене.
Тем кто купил квартиру в новостройке, могут помочь советы экспертов сайта для поиска жилья в новостройках в Актау — https://krisha.kz/complex/search/aktau/.
Кухня-студия – открытое пространство, объединяющее в себе несколько зон – рабочую, обеденную, гостиную. Она хоть и компактна, но достаточно функциональна и удобна для использования.
Как обустроить кухню-студию? При реализации проекта, эксперты рекомендуют учитывать, что стиль должен быть единым у всех трех зон. Кроме того, отталкивайтесь от следующих хитростей:
- При небольшой площади можно совместить объекты кухни и обеденного места.
- Если хотите зонировать все по отдельности, то можно установить разное напольное покрытие для визуального разграничения, например, влагостойких гранит для кухни, ковролин или ламинат для гостиной.
- Для изоляции места для приготовления можно использовать специальные выдвижные перегородки – они легко монтируются, практичны в использовании.
- Рабочее пространство разграничивается по правилу «треугольника» — для подготовки продуктов, их приготовления, потребления. То есть расставляйте плиту, мойку и холодильник недалеко друг от друга, не ставьте между ними полки, стеллажи, диваны и прочее.
- Используйте больше закрытых шкафов для хранения, чтобы не создавалось впечатления захламленности территории. С этой же целью закройте бытовую технику – панелями или же поместите в ящики.
- Обязательно установите вытяжку. Одного проветривания недостаточно, тем более, что комфортная «майская температура» в Казахстане не бывает круглогодично. Важно нейтрализовать все посторонние запахи, потому что они не только провоцируют неудобство, но еще от гари и сажи постепенно портится ремонт. При ее выборе отталкивайтесь от мощности – такая техника лучше справляется с задачей, но больше шумит. Так что останавливайтесь на «золотой середине» и помните, что ширина вытяжки должна быть больше размеров плиты.
Стилистически оформить кухню-студию можно в любом дизайне. Здесь фантазия ограничивается только вашим вдохновением и финансовыми возможностями. Неплохо смотрится минимализм, лофт, скандинавский стиль, комбинация направлений. Невыигрышна классика – за счет обилия объемных, массивных и вычурных деталей.
Останавливайтесь на мебели без глянца – светлых тонов, с гладкими фасадами без лишних декоративных элементов. Хорошо, если есть множество выдвижных ящиков.
Свет располагайте над каждой зоной отдельно, это позволит выделить их и при этом не терять в уровне освещенности.
И не опасайтесь ошибаться. Все поправимо – если не понравится мебель, можно легко сменить фасады, сделать новую перестановку или просто перекрасить стены. Главное, не теряйте энтузиазма и тогда с вами всегда будет вдохновение.