Гид потребителя: как правильно ухаживать за водой в бассейне

Украинцы все чаще стали строить семейные бассейны. Особенно эта тенденция усилилась во время пандемии и карантинных ограничений. Тут же возникла проблема поддержания чистоты воды в течении сезона.

Поддерживать кристально чистую воду в бассейне на протяжении всего купального сезона — это не трудное дело, если знать, как и когда использовать современные средства.

В воду бассейна попадает много нежелательных примесей, таких как остатки солнцезащитного крема, трава, утонувшие насекомые и т. д. Чтобы вода в бассейне всегда оставалась кристально чистой и безвредной, ее необходимо регулярно дезинфицировать и защищать, например, от бактерий и водорослей. Эксперты компании AuaDoctor рассказывают как достичь максимальной эффективности и экономии времени при уходе за водой в бассейне.

С чего всегда начинать?

Перед каждой обработкой воды необходимо сначала измерить pH и щелочность с помощью специальных каплеуловителей и полосовых тестеров . Если измеренные значения выходят за допустимые пределы, необходимо немедленно исправить положение. Не менее важно поддерживать требуемые пределы жесткости воды. Об этом следует помнить, особенно при спуске воды в бассейн.

Очень большую помощь в уходе оказывает современная химия для бассейна, например, средство для чистки.

Хорошее качество источника воды необходимо для легкого ухода за водой в бассейне.

Не используйте слишком мягкую или слишком жесткую воду. С точки зрения содержания примесей и минералов специалисты рекомендуют использовать очищенную воду из водопровода или импортированную с водоочистной станции, а не воду из скважин или поверхностных источников, в которой могут присутствовать минералы и органические примеси. в большом количестве.

Песочная фильтрация — необходимое условие для чистой воды.

Песочная фильтрация должна иметь адекватную производительность. Без надлежащего функционирования фильтрации, даже с использованием химических продуктов, невозможно получить чистую, высококачественную и безопасную для здоровья воду во всех аспектах. Песочный наполнитель фильтра должен быть всегда чистым, поэтому его необходимо регулярно промывать, не реже одного раза в 14 дней и полностью заменять не реже, чем каждые 2 года.

Пылесос для бассейна отлично всасывает крупную грязь со дна и стенок бассейна. Без него сложно поддерживать воду в бассейне в идеальном состоянии.

Важно поддерживать значение pH.

Это указывает на то, является ли вода в вашем бассейне щелочной или кислой. Значение pH должно быть в диапазоне от 7,0 до 7,4 для безопасности воды в бассейне и правильного функционирования всех продуктов. Значение pH выше 7,4 может вызвать помутнение воды в воде (осаждение кальция), снижение эффективности хлорных продуктов, запах хлора и раздражение глаз или кожи. При значениях pH ниже 7,0 может наблюдаться повышенная коррозия металлических частей бассейна, выцветание материалов, из которых изготовлен бассейн, а также может появиться раздражение глаз и кожи. Регулярно проверяйте pH не реже одного раза в неделю с помощью капельного или полоскового тестера. В случае загрязнения или в жаркую погоду сократите интервал проверки. Если вы заметили отклонение от требуемых значений, отрегулируйте pH в соответствии с инструкциями на продукте.

Также необходимо контролировать и регулировать значение щелочности.

Щелочность также называют «карбонатным балансом». Это означает, что если вода в бассейне имеет приемлемый уровень щелочности и, следовательно, находится в «карбонатном равновесии», вода способна естественным образом уравновесить уровень pH. Если значение общей щелочности слишком низкое, pH нестабилен и часто колеблется. И наоборот, при высоком уровне общей щелочности уровень pH будет стремиться вернуться к исходному более высокому значению pH. Значение щелочности должно быть в пределах 80–120 частей на миллион.

Проверьте жесткость воды и ионы проблемных металлов.

Еще одна важная величина, за которой нужно следить — жесткость воды. Для этого используется измеритель падения жесткости воды Значение жесткости воды в бассейне не должно превышать 18ºN. Если это значение превышено, нужно отрегулировать его. Эксперты компании рекомендуют проверять жесткость воды в течение сезона, особенно при добавлении воды в бассейн. Если минералов слишком много, сократите интервал до одной недели. Важно не забывать проверять и регулировать жесткость воды после наполнения бассейна..

Какая нормальная эксплуатация бассейна в сезон?

При нормальной эксплуатации бассейна необходимо иметь в виду:

регулярная проверка щелочности и pH;

регулярная промывка песка при фильтрации;

удаление крупной грязи из воды с помощью очистителя для бассейнов и сетки;

регулярная очистка воды средствами химии для бассейнов.

Рекомендуемые значения воды в бассейне:

Твердость: не более 18°Н.

pH: в пределах 7,0 — 7,4.

Щелочность: в диапазоне 80 — 120 частей на миллион.

Свободный хлор: в пределах 0,3 — 0,6 мг / л *

Активный кислород: в диапазоне 4-20 мг / л *

* Кислородные и хлорные продукты нельзя смешивать одновременно, так как они несовместимы друг с другом (они реагируют вместе и, таким образом, нейтрализуют эффекты).

Дезинфекция хлором

Самая главная обработка воды в бассейне — это ее обеззараживание. Наиболее подходящим является использование таблеток хлора. Специалисты рекомендуют применять таблетки в специально предназначенных контейнерах. Разумеется, содержание хлора должно поддерживаться в предписанном диапазоне. Поэтому регулярно проверяйте количество хлора с помощью капельного или полосового тестера и поддерживайте его в пределах 0,3–0,6 мг / л. Соблюдая эти предписанные значения, поддерживая правильные значения pH и щелочности и в то же время механически очищая стенки и дно бассейна, вы гарантируете, что вода в бассейне останется чистой и прозрачной.

Дезинфекция без хлора

Хотя все хлорные средства эффективны и совершенно безвредны, химия бассейнов без хлора более интересна некоторым владельцам для водоподготовки. Не содержащие хлора продукты из серии работают на основе активного кислорода и нежно воздействуют на кожу и тело человека, особенно у детей и людей с чувствительной реакцией на хлор.

Для правильного функционирования активных кислородных препаратов важно поддерживать уровни активного кислорода, pH и щелочность в рекомендуемых пределах.