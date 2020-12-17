Гид потребителя: как циркуляционный насос может помочь в экономии средств

В холодный и ледяной день нет ничего лучше, чем горячий душ и теплые батареи. Но иногда вы становитесь звездой своего собственного фильма ужасов, когда начинаются проблемы с горячей водой. Вода начинает течь сначала холодной, и пока дождетесь теплой — замерзаете. Такой сценарий обычно происходит в собственных домах, оборудованных автономной системой отопления и нагрева воды.

Стандартная система водяного отопления нагревает воду только в резервуаре, а оттуда она должна пройти по трубам, чтобы достичь душа. Это приводит к задержке между включением горячей воды и выходом ее из крана. Спасительным устройством в таком случае может стать циркуляционный насос, который используется, чтобы сократить расход и повысить эффективность, системы рециркуляции горячей воды. Он будет поддерживать движение горячей воды по трубам (по петле), так что вода будет готова к использованию, как только вы включите кран.

Циркуляционные насосы обычно представляют собой центробежные насосы, которые используются для поддержания постоянного потока жидкости в замкнутой системе. Их часто выбирают из-за низкого напора и давления в системе, необходимых для таких устройств, поскольку единственными потерями в системе, как правило, являются потери на трение в трубопроводах и вспомогательных системах.

Насосы прямого вытеснения могут использоваться из-за вязкости жидкостей. Циркуляционные насосы обычно используются в таких устройствах, как циркуляционные системы с обратной связью и системы отопления, в отличие от дренажных насосов, которые предназначены для откачивания жидкости.

Системы циркуляции также иногда используются для предотвращения разделения жидкостей, таких как жидкости, содержащие пигменты, твердые частицы или другие частицы, которые могут отделиться под действием силы тяжести, если поток прекратится. Некоторые химические вещества, такие как известь, при дозировании при очистке сточных вод отделяются от воды, что означает, что ее содержимое должно постоянно перемешиваться.

Где используются рециркуляционные насосы?

В течение многих лет рециркуляционные насосы были стандартным оборудованием в качественных отелях, спортзалах и ресторанах, сегодня они также становятся все более распространенными в частных жилых помещениях. Преимущество наличия горячей воды и отопления по запросу в сочетании со сниженными энергозатратами делает использование таких устройств привлекательным по ряду причин.

Если раньше они предоставлялись для удобства клиентов, то теперь они используются, как способ сократить расходы по дому. Некоторые из лучших на сегодняшний день моделей водонагревателей даже включают встроенный рециркуляционный насос.

Преимущества

Циркуляционный насос поддерживает циркуляцию горячей воды по трубам горячего водоснабжения в вашем доме постоянно, по запросу или по заданному времени с помощью таймера. Диапазон рабочих температур от -10°C до +110°C. Если горячая вода не используется, она просто возвращается обратно в бак.

Обычная комплектация включает в себя:

встроенный в прибор таймер;

термостат (температурный датчик);

набор термоизоляционных материалов;

Эта первичная экономия затрат достигается за счет того, что в канализацию уходит меньше воды, прежде чем температура станет подходящей для использования. Рециркуляционные насосы сокращают потребление в регионах, с недостатком воды, и в зимний период экономия может быть значительной.

Система рециркуляции горячей воды может быть большим вложением для небольших семей, но это может быть отличный способ сэкономить деньги в большом доме, где горячая вода пользуется большим спросом на большей площади.