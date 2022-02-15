Гид потребителя: какая техника нужна на современной кухне?

Современная кухня имеет свои правила, а повседневные ритуалы, связанные с приготовлением блюд и напитков, сегодня требуют тщательной подготовки. Необходимо соответствующее оборудование, чтобы иметь возможность воплощать кулинарные задумки. Интерьеры наших малогабаритных квартир и студий часто не могут похвастаться просторами, поэтому когда мы хотим обустроить функциональную кухню, и каждый сантиметр площади на счету, и важно тщательно подбирать необходимое оборудование, помнить о его размерах и дизайне, соответствующем интерьеру.

Поэтому эксперты советуют, какую мелкую бытовую технику выбрать, обустраивая современную и в то же время функциональную кухню.

Какая техника нужна на кухне?

В то время как крупногабаритная техника, такая как холодильник или духовка, является обязательным элементом каждой кухни, выбор мелкой бытовой техники зависит в основном от наших кулинарных предпочтений, привычек и образа жизни. По-иному будет выглядеть оборудование кухни старшего возраста, занятой одиночкой, и по-другому – семейной с детьми. Людям, заботящимся о здоровом питании, непременно пригодятся овощерезка, электрическая соковыжималка для цитрусовых или настольный блендер по акции. Ручной блендер или миксер придутся по вкусу любителям выпечки.

Соседи по комнате с разными кулинарными потребностями и вкусами должны подумать об инвестировании в многофункциональные устройства, например кухонный комбайн, который облегчит приготовление многих блюд и не займет столько места, сколько несколько отдельных приборов. Семьи, практикующие совместный завтрак, наверняка часто используют тостер или яйцеварку.

Как обустроить современную кухню?

Если вы стремитесь к здоровому питанию и обращаете внимание на калорийность продуктов, вам могут пригодиться кухонные весы с преобразователем калорий. Любителям кофе наверняка понравится эспрессо-машина. Среди всех этих устройств кофемашина кажется наиболее универсальной, ведь вкус и аромат свежесваренного кофе нравится почти всем. Любители овощей и фруктов оценят соковыжималку, в которую можно бросать целые фрукты, не разрезая их.

Мелкая бытовая техника – это большое удобство на кухне, благодаря которому вы сможете готовить блюда и напитки быстрее и эффективнее. Также не стоит забывать о её эстетических качествах. Здесь цветовая палитра зачастую намного шире, чем в случае с крупной бытовой техникой. Выполнение всех приборов в одном цвете и стиле сделает обустройство кухни по-настоящему гармоничным.

Современная кухня, какая она?

По мнению многих людей, кухню сложнее всего обустроить. При проектировании кухни вашей мечты следует учитывать правильное расположение мебели и оборудования, чтобы все было в пределах досягаемости и видимости. Для этого стоит использовать принцип рабочего треугольника, при котором расстояние между холодильником, мойкой и плитой должно быть оптимальным и позволять свободно работать на кухне. Не менее важно расположение столешницы и вытяжки, а также высота шкафов.

Современная кухня должна, прежде всего, быть удобной, легко содержаться в чистоте и оснащена решениями, способствующими быстрому и здоровому приготовлению пищи. Очень важен и пространственный аспект – должно быть достаточно места для хранения всей посуды, столовых приборов, кастрюль, кухонной техники и аксессуаров, а мебель должна быть максимально эргономичной и адаптированной к особенностям интерьера.

На современной кухне обязательно должны быть:

простые фасады;

яркие формы;

функциональное оборудование;

современные технические аксессуары.

В удобной современной кухне все необходимое находится под рукой. Очень практичным решением будет сортировать содержимое шкафов в зависимости от того, что в них лежит и как часто предметы используются. Например, сверху должны стоять чашки или столовые приборы, а глубже может лежать праздничный фарфоровый сервиз, используемый раз в году, или рождественские формочки для печенья. Также важно оснастить кухню качественной бытовой техникой и аксессуарами (столовые приборы, посуда, кастрюли, сковородки и т. д.), благодаря которым можно быстро и легко приготовить вкусные, полезные блюда. Не стоит забывать и о разумной планировке пространства – доступ ко всем ящикам, шкафам и приборам должен быть максимально удобным, а никакие элементы техники не должны мешать свободному перемещению по комнате.