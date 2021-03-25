Гид потребителя: когда вы в последний раз заглядывали под раковину

Большинство людей открывают шкафчик под раковиной несколько раз в день, чтобы выбросить мусор в ведро. Но не так много людей тратят время на то, чтобы вынимая мусорное ведро время от времени проверить, все ли в порядке с трубами и соединениями, расположенными под раковиной и не пора ли заменить сифон для умывальника.

Специалист по сантехнике из компании Hansgrohe дает советы, как избежать дорогостоящих повреждений из-за протечек.

Главная опасность — протечка воды

Утечка воды может быть очень печальной историей, и примерно каждый третий ущерб, причиненный водой, происходит на кухне. Часто это небольшие утечки, которые едва заметны, но со временем, они могут вызвать серьезные повреждения, если их не устранить. Утечка может произойти из холодильника, морозильника или посудомоечной машины, а также из труб под раковиной. Если не повезло, всю кухню придется ремонтировать из-за затопления.