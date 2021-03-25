Гид потребителя: когда вы в последний раз заглядывали под раковину
Большинство людей открывают шкафчик под раковиной несколько раз в день, чтобы выбросить мусор в ведро. Но не так много людей тратят время на то, чтобы вынимая мусорное ведро время от времени проверить, все ли в порядке с трубами и соединениями, расположенными под раковиной и не пора ли заменить сифон для умывальника.
Специалист по сантехнике из компании Hansgrohe дает советы, как избежать дорогостоящих повреждений из-за протечек.
Главная опасность — протечка воды
Утечка воды может быть очень печальной историей, и примерно каждый третий ущерб, причиненный водой, происходит на кухне. Часто это небольшие утечки, которые едва заметны, но со временем, они могут вызвать серьезные повреждения, если их не устранить. Утечка может произойти из холодильника, морозильника или посудомоечной машины, а также из труб под раковиной. Если не повезло, всю кухню придется ремонтировать из-за затопления.
Эксперт, имеющий большой опыт работы в области повреждений, вызванных водой, считает, что всем следует регулярно заглядывать под раковину с фонариком, чтобы убедиться, что все в порядке. Таким образом, у вас есть возможность вовремя обнаружить утечку воды.
«Немного пощупайте пальцами водоотделитель и соединения труб. Если он влажный, это может быть признаком того, что он начал протекать. Но вы должны знать, что трубы с холодной водой всегда немного влажные из-за конденсата. Если вы не уверены, вы всегда можете обратиться за советом к сантехнику, — говорит он и продолжает, — Также убедитесь, что фитинги выглядят нормально. Если соединения из меди стали зелеными или серыми, это признак того, что они состарились и начали подвергаться коррозии. Из-за этого начинают ржаветь и старые железные соединения. Немедленно замените такие соединения, если обнаружите, что они изношены».
Заодно проверьте пол в шкафу. Вы также должны знать о неприятном запахе на кухне, который может исходить от поврежденного влагой дерева или от сломанного водоотделителя.
Даже если вы регулярно проверяете свои водопроводные трубы, обнаружить скрытые небольшие утечки может быть довольно сложно. Дешевые пластиковые сифоны, часто могут быть причной утечек, особенно при сильной нагрузке из-за подключенных стиральных машин и посудомоек.
Что делать, если обнаружена утечка?
При возникновении утечки важно действовать быстро, и во многих случаях для правильной установки нового оборудования, требуется сантехник.
Но, можно попробовать устранить утечки самостоятельно. Если, например, соединение с водоотделителем протекает, вы можете попробовать его затянуть. Но в любом случае не стоит начинать устранять утечки, если вы не знаете, что делаете. В противном случае существует риск того, что соединения полностью разрушатся.
Если сифон протекает, лучше купить новый, чем ремонтировать старый, тем более, на рынке есть множество моделей из разных материалов и разного дизайна.