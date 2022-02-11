Гид потребителя: на что обратить внимание при покупке или аренде генератора?

Известно, что наши дома теперь все зависят от электричества — практически все бытовые приборы, которыми мы пользуемся каждый день, питаются от электричества. Поэтому внезапные отключения электроэнергии являются не только неудобством, но и существенной проблемой — более хрупкое электронное оборудование может серьезно выйти из строя в случае отключения электроэнергии. Неожиданное, чрезвычайное происшествие, отключение электричества, вечеринка на свежем воздухе? К счастью, можно защитить себя от такой неприятности, поможет в этом покупка или аренда генератора электроєнергии. Специалисты компании «Новарент» рассказывают как выбрать правильный агрегат.

Генератор электроэнергии — как это работает?

Электрогенератор незаменим везде, где нужен альтернативный источник энергии, чем тот, который мы обычно берем из электросети. Он часто используется в местах, где нет доступа к электросети (например, на мероприятиях на открытом воздухе) в ремонтных и спасательных работах. Кроме того он служит резервным источником питания на случай непредвиденных отключений электроэнергии, которые часто невозможно себе позволить (например, в больницах).

Устройство агрегата

Если быть точным, генератор — это электромеханическое устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую. Основными узлами агрегата являются: синхронный генератор, двигатель внутреннего сгорания и электрощит. Каждый блок также имеет встроенные контрольно-измерительные приборы. Некоторые генераторы также имеют кожух, защищающий агрегат от неблагоприятного воздействия погодных условий, особенно влаги, и в то же время приглушающий его работу. Ключевым оборудованием агрегата является статор (генератор), на который намотана обмотка. Является ли генераторная установка однофазной или трехфазной, зависит от количества обмоток в катушках. Внутри статора находится магнитный ротор. Здесь находится обмотка.

Принцип действия

Генератор оснащен двигателем внутреннего сгорания. Это означает, что он преобразует энергию, вырабатываемую при сгорании топлива, в механическую энергию, приводя в движение ротор генератора. Это, в свою очередь, создает электродвижущую силу при вращении. Изменение магнитного потока вращающегося ротора создает электрический ток в цепи статора.

Принцип действия можно сравнить с автомобильным генератором переменного тока, при этом генератор приводится в движение не ремнем, а главным валом первичного двигателя. Это похоже на трехфазные генераторы, только тогда у нас есть три отдельные обмотки, которые генерируют ток. Запуск генератора в зависимости от модели может быть ручным, с использованием прерывателя, или автоматическим, берущим пусковую энергию от аккумуляторной батареи.

Какое топливо?

Агрегаты работают по принципу сжигания топлива, поэтому их можно использовать практически в любых условиях.

Генераторные двигатели работают на разных видах топлива, четыре из которых наиболее популярны:

природный газ; дизельное топливо; бензин; сырая нефть.

Наиболее распространенным типом двигателя, используемого в генераторах, является четырехтактный двигатель. Он работает в цикле, состоящем из: впуска топлива, сжатия топлива, сгорания и выпуска. Стоит помнить, что следует использовать именно тот вид топлива, который указан в инструкции по эксплуатации. Если комбинировать с более дешевыми альтернативами, существует серьезный риск того, что агрегат выйдет из строя вместо того, таким образом сэкономить деньги не получится.

На что обратить внимание при выборе генератора для дома?

Электрогенераторы характеризуются несколькими основными параметрами, которые позволят подобрать устройство, наиболее подходящее для нужд данного дома. Они следующие:

Напряжение

Электрогенераторы могут выдавать напряжение 230 В или 400 В. Первого значения более чем достаточно для питания устройств с низким энергопотреблением, то есть практически всей электроники и бытовой техники. Поэтому, если вы не собираетесь управлять более крупными машинами или специализированными устройствами, требующими более высокого напряжения, достаточно однофазного генератора .

Однако, если в доме есть более тяжелые электроприборы (т.е. трехфазные устройства), вам понадобится трехфазный генератор, который также выдает 400 В. Это также будет лучшим решением, когда вы не уверены, какое оборудование будет питаться.

Независимо от того, сколько фаз вы хотите, чтобы ваш генератор имел, стоит выбирать модели с электронной стабильностью напряжения (АРН), чтобы защитить чувствительное электронное оборудование от скачков напряжения. Некоторые генераторы меньшего размера также оснащены выходом постоянного тока (12 В), который полезен для зарядки аккумулятора.

Мощность

Мощность генераторной установки напрямую влияет на то, сколько устройств она может питать одновременно. Она указывается в кВт, и ее значение четко видно на паспортной табличке прибора или в описании товара в интернет-магазине. Максимальная мощность генератора будет зависеть от размера используемого двигателя.

Однако здесь нужно быть осторожным — данное значение может относиться к полной нагрузке с максимальным сгоранием или с сгоранием 75%. Проверка этого имеет решающее значение как при сравнении отдельных моделей друг с другом, так и при выборе их в соответствии с энергетическими потребностями дома.

Насколько мощный генератор вам понадобится? Это зависит от общей потребности в энергии всего оборудования, которое необходимо для питания. Заметьте, речь идет не об их номинальной мощности, а о максимальной мощности, т.е. той, которая необходима для запуска оборудования. В зависимости от типа устройства она может быть до четырех раз выше номинальной мощности. При подборе мощности генератора необходимо помнить, что она должна быть не менее чем на 20% выше суммарной мощности потребляющих его устройств .

Если это должен быть трехфазный генератор, нагрузка должна быть рассчитана для обоих типов электропитания отдельно.

Тип топлива

Подавляющее большинство электрогенераторов вырабатывают электроэнергию с помощью двигателя внутреннего сгорания. Вы можете выбрать из бензиновых, дизельных или газовых генераторных установок.

Выбор между ними зависит от интенсивности использования и потребности в максимальной мощности. Генератор с дизельным двигателем может обеспечить наибольшую мощность, но он и самый громкий, поэтому чаще всего они встречаются в звуконепроницаемом корпусе. Бензин и газ предлагают одинаковую мощность и расход топлива — разница здесь заключается в основном в стоимости самого топлива. Поэтому газ будет лучшим выбором, когда генератор будет работать часто и в течение длительного времени.

Стоит задуматься о системе шумоподавления, которая значительно повысит комфорт использования.

Покупка или аренда?

Нельзя отрицать, что покупка агрегата – это немалые расходы. Такое оборудование при правильном использовании прослужит долгие годы. Однако не все могут позволить себе потратить сразу такую ​​большую сумму – обычно этим вариантом пользуются строительные бригады и более крупные компании. Так что это лучшее решение при длительном и частом использовании.

С другой стороны, если генератор для дома будет использоваться довольно редко, аренда будет намного выгоднее – это не только будет дешевле, но и вам не придется беспокоиться, например, о проверках.

Что нужно помнить при использовании генератора?

Чтобы электрогенератор прослужил как можно дольше, необходимо придерживаться нескольких основных правил его эксплуатации: