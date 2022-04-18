Гид потребителя: современный дизайн квартир с учетом модных тенденций

Чтобы будущее жилье было не только красивым, но и удобным, важно оформлять его грамотно и продумано. Поэтому рекомендуется привлекать к работе опытных профессионалов, способных создать индивидуальный дизайн квартир, который позволит воплотить в реальность сложнейшие фантазии заказчика, наложив их на модные мировые течения.

На что обратить внимание при выборе дизайна для квартиры, при заказе услуги по оформлению жилых помещений любой конструкции и метража, а также при разработке индивидуального дизайн проекта и составлении сметы, рассказывают специалисты киевской студии Ионосфера.

На что обратить внимание при выборе дизайна для квартиры

Современная отделка жилого пространства предусматривает множество доступных вариантов и сочетаний, поэтому иногда трудно выбрать то, что будет подходить конкретному человеку и для конкретного помещения. Тем не менее грамотный специалист подскажет, на что стоит обратить внимание, чтобы созданный дизайн квартир стал неповторимым украшением пространства:

Метраж. Очевидно, что размер ремонтируемого помещения имеет огромное значение, так как для разных вариантов органично смотрятся разные стилевые решения. Например, для квартир с небольшим метражом дизайнер выберет приемы, позволяющие сэкономить пространство, не потеряв при этом в функциональности.

Сочетание ремонта и декорирования. Чтобы итоговый интерьер вышел комфортным и привлекательным, специалисты советуют сочетать глубокий ремонт и оформление будущего жилья. Это позволяет использовать более масштабные приемы и конструкции для создания нетипичных планировок.

Соответствие выбранной планировки текущей конструкции. Выбирая дизайн квартир важно учитывать, насколько гармонично он впишется в помещение. Например, броские стили с обилием колон и лепнины неактуальны для небольших комнат старого образца, зато для такого жилья подойдут идеи с объединенным пространством.

Расположение инженерных узлов, стен и перегородок. Если не планируется капитальная перепланировка помещения со сменой функциональных зон и сносом стен, специалисты Ionosfera советуют создавать будущий дизайн-проект на базе текущего плана квартиры.

«Только комплексный и профессиональный подход поможет создать комфортный и стильный дизайн квартир, который удовлетворит все пожелания владельца, а значит, при создании плана важно учитывать мельчайшие детали и особенности конструкции», — заключают эксперты компании.