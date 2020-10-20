В теле человека обнаружили новый орган

Исследователи из Нидерландского института рака в Амстердаме обнаружили в человеческой голове новый орган — четвертую пару крупных слюнных желез.

Об анатомическом открытии ученые рассказали в статье для Radiotherapy and Oncology, сообщает Science Alert.

Медики — хирург-стоматолог Маттейс Валстар и онколог-радиолог Воутер Фогель — впервые обнаружили орган, исследуя снимки головы пациента, прошедшего диагностику ПЭТ-КТ. Они заметили слюнные железы там, где их, как считалось, не должно быть — в глубине носоглотки за трубным валиком. Остальные три известные слюнные железы были на своих местах, отмечает издание «НОЖ«.

Находка побудила Валстара и Фогеля проверить наличие ранее неизвестных желез у других людей — орган действительно нашли, для этого специалисты проанализировали сто ПЭТ-КТ-снимков и провели два точечных вскрытия (мужского и женского тела). Орган получил название «трубчатые железы» из-за своего расположения.