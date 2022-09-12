Гід споживача: Що враховувати під час вибору системи сигналізації
Рівень злочинності в Україні за очевидних обставин не знизився. Аби захисти своє житло, життя та матеріальні цінності від зловмисників, треба подбати при вибір хороших дверей та встановити сигналізацію. Якщо ви проживаєте в спокійному районі, є тамбур на кілька квартир, консьєрж, все набагато краще, але надійна сигналізація все одно не завадить.
Спеціалісти Агенції Безпеки «Центр», які забезпечують охорону квартир в Одесі діляться порадами, як захистити себе та житло від злочинців.
Якщо ви будете відсутні: корисні поради
До поїздки переконайтесь, що закрили замки, і вони надійно працюють. Не лишайте ключі під килимком біля дверей. На першому та другому поверсі є сенс встановити на вікнах ґрати.
Жителям багатоквартирних будинків рекомендується товаришувати з сусідами. Попередьте їх про свої плани – вони прослідкують за вашим житлом. Не 100%, але теж безпека. На основі досвіду охорони будинків в Одесі, експерти Центру роблять висновок, що самий простий, доступний за ціною та дієвий метод – встановлення пультової сигналізації. Якщо залучити перевірених професіоналів, у злодіїв не лишиться шансів.
Як обрати охоронну систему
Головна перевага професійно спроєктованої охоронної системи – вона дійсно здатна захистити ваше житло. Спеціалісти компанії отримують багато питань від громадян міста – якою саме має бути сигналізація для будинку, квартири в Одесі, аби вона дійсно працювала?
Експерти рекомендують спочатку визначитись з наступними пунктами:
-
Чи підходить звукова система? Охоронна сигналізація у випадку виявлення вторгнення дає сигнал. Концепція дуже проста: коли спрацьовує тривога, служби швидкого реагування виїжджають на допомогу. Це відбувається протягом 3-4 хвилин та у більшості випадків це дозволяє затримати злочинця.
-
Беззвучна охорона – так чи ні? Мова про системи з контрольною точкою в центрі моніторингу.
-
Дротове або бездротове підключення? Для використання дротових моделей потрібно штробити стіни, але при товстих перекриттях, на значних площах вони демонструють себе оптимально. Бездротові легше монтувати, ремонт зберігається, проте через товсті стіни сигнал може не проходити.
-
Яке технічне регулярне обслуговування буде для вас оптимальним.? Зверніть увагу: щоб все працювало так, як треба, знадобиться допомога професійних інженерів.