Гід споживача: Що враховувати під час вибору системи сигналізації

Рівень злочинності в Україні за очевидних обставин не знизився. Аби захисти своє житло, життя та матеріальні цінності від зловмисників, треба подбати при вибір хороших дверей та встановити сигналізацію. Якщо ви проживаєте в спокійному районі, є тамбур на кілька квартир, консьєрж, все набагато краще, але надійна сигналізація все одно не завадить.

Спеціалісти Агенції Безпеки «Центр», які забезпечують охорону квартир в Одесі діляться порадами, як захистити себе та житло від злочинців.

Якщо ви будете відсутні: корисні поради

До поїздки переконайтесь, що закрили замки, і вони надійно працюють. Не лишайте ключі під килимком біля дверей. На першому та другому поверсі є сенс встановити на вікнах ґрати.

Жителям багатоквартирних будинків рекомендується товаришувати з сусідами. Попередьте їх про свої плани – вони прослідкують за вашим житлом. Не 100%, але теж безпека. На основі досвіду охорони будинків в Одесі, експерти Центру роблять висновок, що самий простий, доступний за ціною та дієвий метод – встановлення пультової сигналізації. Якщо залучити перевірених професіоналів, у злодіїв не лишиться шансів.

Як обрати охоронну систему

Головна перевага професійно спроєктованої охоронної системи – вона дійсно здатна захистити ваше житло. Спеціалісти компанії отримують багато питань від громадян міста – якою саме має бути сигналізація для будинку, квартири в Одесі, аби вона дійсно працювала?

Експерти рекомендують спочатку визначитись з наступними пунктами: