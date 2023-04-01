На які ліки потрібен рецепт – відповідь МОЗ

З квітня рецептурні препарати в аптеці можна бути отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом.

У МОЗ розповіли, на які ліки потрібен рецепт, пише УНН.

Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта.

МОЗ не розширює перелік рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом.

Які ліки є рецептурними

Рецептурні ліки – лікарські засоби, які підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

Цей перелік може включати зокрема:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Як дізнатися, чи є конкретний лікарський засіб рецептурним

Як вказують у МОЗ, для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу. Інструкції всіх без винятку лікарських засобів містять вичерпну інформацію про медичне застосування лікарського засобу та його категорію (умови) відпуску.

Знайти інструкцію потрібного препарату можна, скориставшись сервісами онлайн-аптек, або ж сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.