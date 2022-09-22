Google спрощує видалення особистої інформації з пошуку

У Google уже є спосіб видаляти результати пошуку, які містили вашу домашню адресу, електронну адресу чи номер телефону, а також безліч інших типів потенційно небезпечної чи шкідливої інформації.
Однак ця система не обов’язково була найпростішою для доступу чи використання. Якщо ви знайшли результат пошуку з посиланням на вашу конфіденційну інформацію, вам потрібно буде перейти на сторінку підтримки та заповнити форму, вказавши URL-адресу, яку ви хочете видалити з результатів пошуку.За допомогою нового інструменту ви зможете робити запит безпосередньо зі сторінки пошуку; якщо ви бачите результат пошуку, що посилається на сторінку з вашою інформацією, ви можете торкнутися кнопки з трьома крапками поруч, щоб отримати доступ до панелі «Про цей результат», на якій буде опція «Видалити результат».
Звідти ви зможете надіслати запит на видалення цього результату.Також є екран «Результати про вас», до якого можна перейти, торкнувшись зображення профілю в програмі Google. Це дозволяє відстежувати ваші запити на видалення інформації та переглядати їхній статус. Відповідно до 9to5Google , ви також зможете почати новий запит із цього екрана для інших запитів на видалення результатів пошуку, включно з тими, які містять застарілу або незаконну інформацію. Як зазначає Google у своєму документі підтримки, цей процес лише деіндексує ці веб-сторінки з результатів пошуку; хтось усе ще може отримати доступ до цієї інформації, якщо перейде безпосередньо на сайт, де вона розміщена.
Цей новий інструмент не змінює фактичний процес — він просто робить доступ до нього набагато зручнішим. З огляду на те, що знайти свою адресу чи номер телефону в результатах пошуку може бути досить неприємно, ускладнюючи запам’ятати, де знайти форму, щоб її видалити, добре, що Google спрощує для людей початок процесу. // internetua.com