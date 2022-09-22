Google спрощує видалення особистої інформації з пошуку

У Google уже є спосіб видаляти результати пошуку, які містили вашу домашню адресу, електронну адресу чи номер телефону, а також безліч інших типів потенційно небезпечної чи шкідливої ​​інформації.

Однак ця система не обов’язково була найпростішою для доступу чи використання. Якщо ви знайшли результат пошуку з посиланням на вашу конфіденційну інформацію, вам потрібно буде перейти на сторінку підтримки та заповнити форму, вказавши URL-адресу, яку ви хочете видалити з результатів пошуку.За допомогою нового інструменту ви зможете робити запит безпосередньо зі сторінки пошуку; якщо ви бачите результат пошуку, що посилається на сторінку з вашою інформацією, ви можете торкнутися кнопки з трьома крапками поруч, щоб отримати доступ до панелі «Про цей результат», на якій буде опція «Видалити результат».