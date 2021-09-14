Громаді Києва повернуто землі на острові Жуків

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора у Київському апеляційному суді домоглася повернення територіальній громаді м. Києва чотирьох земельних ділянок природно-заповідного фонду вартістю понад 9,5 млн грн.

Прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до фізичної особи, якій безоплатно передано для забудови землі ландшафтного заказника «Жуків Острів», що мають особливе природоохоронне та історико-культурне значення.

Відповідно до законодавства на таких землях забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає на стан природних комплексів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Острів Жуків входить до однієї із найбільших заповідних зон м. Києва, де зусиллями екологів збережена у первинному вигляді природна екосистема — ареал проживання багатьох представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України.

Незважаючи на неможливість передання таких земель у приватну власність для забудови, Голосіївським районним судом м. Києва в задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено.

Офіс Генерального прокурора незаконне судове рішення оскаржив до Київського апеляційного суду, який, погодившись із доводами прокуратури, скасував рішення суду та ухвалив нове про повернення земельних ділянок територіальній громаді м. Києва.

Офіс Генерального прокурора