Гид автолюбителя: меры предосторожности при покупке б/у автомобиля в США

Покупка автомобиля в США – это неплохая возможность для каждого автолюбителя приобрести качественную машину производства мировых брендов. В США существует огромный рынок автомобилей с широким выбором моделей, марок и комплектаций. Здесь можно найти как новые, так и б/у автомобили, отмечают эксперты рынка.

Почему стали популярны покупки подержанных автомобилей в США

Первая причина популярности подержанных автомобилей из США заключается в стоимости. США – богатая страна с высокими потребительскими стандартами и, соответственно, высокими ценами. Новые автомобили довольно дорогие для покупателей из таких регионов, как, например, Восточная Европа. Покупка подержанного автомобиля позволяет сэкономить средства, при этом получив хорошую машину.

К тому же, стоимость страховки автомобиля обычно зависит от его «возраста». Так как подержанный автомобиль стоит меньше нового, страховка на него также может быть дешевле.

Вторая причина кроется в многообразии. Рынок подержанных автомобилей в США предлагает огромный выбор различных марок, моделей и комплектаций. Можно без проблем найти, к примеру, модель Hyundai Elantra, соответствующую личным предпочтениям и бюджету конкретного покупателя.

Третья причина – надежность. Покупка авто в США, при правильном подходе, имеет большой плюс в плане надежности. В США предъявляются строгие требования к техническому состоянию автомобилей. Например, та же история ставок Hyundai Elantra, продающейся на аукционе, является общедоступной для всех потенциальных покупателей данного автомобиля.

Подержанные автомобили, прошедшие сервисное обслуживание и технические осмотры, находятся в хорошем состоянии. Потенциальный покупатель имеет доступ ко всей документации об обслуживании и ремонтах авто.

Меры предосторожности при покупке автомобиля в США

Покупка авто, те более подержанного, – ответственное дело, требующее ряда мер предосторожности.

Первое, что следует проверить при покупке автомобиля – вин-код. Если та же Элантра покупается онлайн, на сайте аукционов есть такая услуга, как декодер VIN Hyundai, который должен совпадать с данными, указанными в документах. Перед покупкой обязательно проводится тест-драйв автомобиля. Оценивается его тормозная система и другие характеристики. Если у покупателя нет возможности лично провести тест драйв, желательно привлечь специалиста-автомеханика (к примеру, в рамках услуги «автомобиль под ключ»). Если автомобиль покупается у дилера, следует уточнить условия гарантии или возможность возврата в случае обнаружения в автомобиле дефектов после покупки. Это предоставляет покупателю дополнительный уровень защиты и уверенности в покупке. Нужно хорошо разобраться в документации, необходимой для покупки машины в США. Форматы договоров в Америке имеют свои особенности, поэтому желательно обратиться к помощи юриста.

Лучшим вариантом при покупке авто в США, по мнению экспертов, будет покупка услуги «автомобиль под ключ». Это гарантирует клиенту надежность, а также позволит сэкономить время, не тратя его на изучение американского законодательства.