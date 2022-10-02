Перший корвет Ada для Військово-Морських Сил України спущено на воду в Туреччині

2 жовтня в Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard відбулась церемонія спуску на воду першого корвета Ada MILGEM, який будується на замовлення Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

У церемонії спуску бойового корабля з найменуванням “Гетьман Іван Мазепа” взяли участь Олена Зеленська та командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

“Сьогоднішня надважлива для України та її Військово-Морських Сил подія вкотре засвідчує, що в умовах вирішальної війни за нашу незалежність і територіальну цілісність, за волю багатонаціонального українського народу, за свободу і гідність ми маємо прекрасного друга – Турецьку Республіку”, – звертаючись до присутніх наголосив він.

Неїжпапа підкреслив взаємовигідність українсько-турецького співробітництва.

“Наше співробітництво отримує ще один вимір – прекрасний корвет, який вже скоро захищатиме Україну, вільне судноплавство, що безумовно є спільною метою наших країн”, – сказав він.

Нагадаємо, що у липні минулого року в рамках двостороннього військового співробітництва Україна отримала від Туретчини оновлену версію розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar ТВ2 зі збільшеним радіусом дії для національного флоту, а вже у вересні було закладено кіль майбутнього корвета.

У серпні цього року Зеленський присвоїв корвету класу Ada ВМС ЗСУ ім’я “Гетьман Іван Мазепа”. Корабель будується для Військово-морських сил ЗСУ та має стати до складу ВМС у 2024 році. // LB.ua