Гид покупателя: аренда виртуального сервера – на что обратить внимание

Создать онлайн-проект в наши дни несложно. Если это обычный веб-сайт для продвижения компании или простой онлайн-бизнес, такой, как небольшой или средний магазин, можно выбирать хостинг-провайдера который предоставляет в аренду VPS сервер и размещать там свой сайт.

На начальном этапе при аренде VPS сервера, часто возникают вопросы, какой именно пакет услуг выбрать, сколько нужно памяти и процессорной мощности для бесперебойной работы.

Аренда виртуального сервера: на что обратить внимание?

Эксперты компании “Deltahost” рассказывают как предварительно определить рекомендуемый размер сервера в зависимости от количества посетителей сайта (хотя точно сказать, насколько большой сервер нужен, просто глядя на количество посетителей довольно трудно). Поэтому рассматривайте это как предварительные оценки.

Предполагается, что используется следующее решение:

WordPress (или аналогичная CMS ).

Ежедневное резервное копирование.

Посещения распределяются относительно равномерно (т. е. у вас нет веб-сайта, на котором все пользователи заходят на сайт одновременно).

Возможна простая интеграция, например, с системой CRM или ERP.

Настроено базовое кеширование (например, сайт работает через Cloudflare, а наиболее часто используемые файлы сохраняются в браузере пользователя).

Все приведенные ниже оценки предполагают, что у вас есть доступная мощность выделенного сервера. Это в виде выделенного сервера или VPS. Ниже эксперты компании объясняют что предсталяет собой VPS-хостинг.

Требуемая мощность сервера для 3000 посетителей в месяц

1 ГБ оперативной памяти

1 выделенный процессор (минимум 2 ГГц)

Требуемая мощность сервера для 10 000 посетителей в месяц

2 ГБ оперативной памяти

2 выделенных процессора (минимум 2 ГГц)

Требуемая мощность сервера для 25 000 посетителей в месяц

4 ГБ оперативной памяти

3 выделенных процессора (минимум 2 ГГц)

Требуемая мощность сервера для 50 000 посетителей в месяц

8 ГБ оперативной памяти

4 выделенных процессора (минимум 2 ГГц)

Требуемая мощность сервера для 100 000 посетителей в месяц

12 ГБ оперативной памяти

8 выделенных процессоров (минимум 2 ГГц)

Необходимая мощность сервера для более чем 100 000 посетителей в месяц

Как правило, в этом случае рекомендуется рассмотреть возможность распределения трафика по нескольким серверам. Обычно это окупается лучше. Для этого будет установлено автоматическое программное обеспечение.

Что делать, если интернет-магазин?

Часто посещаемому интернет-магазину обычно требуется больше возможностей от сервера. Однако это во многом зависит от того, насколько «стандартен» функционал такого магазина и насколько он интегрирован с другими системами.

Вот примеры функций, которые потребуют большей мощности сервера:

Интеграция с ERP (требуется либо много обращений к базе данных, либо запланированные запуски для синхронизации данных).

Авторизация клиента (особенно если много вариантов статистики и истории).

Плата за подписку.

Как узнать, какого размера сервер мне нужен?

Краткий ответ: Исследуя нагрузку на практике. Начинать с сервера, который, по вашему мнению, является правильным на основе ваших ключевых показателей, а затем его апгрейдить (или даунгрейдить), если выясняется, что потребности иные.

Виртуальный сервер позволяет это делать быстро, без простоев и других неудобств.

Специалист может видеть из логов о потреблении CPU, RAM, DISK и других вещей (таких как количество обращений к серверу), правильно ли выбран тот или иной вариант.

Что означает VPS-хостинг?

VPS расшифровывается как английский термин Virtual Private Server, что означает собственный виртуальный сервер. Это не отдельный сервер, а собственный виртуальный сервер, а это значит, что физический сервер разделен на разные сегменты.

Еще можно встретить такое понятие как “аренда VDS сервера”. VDS расшифровывается как английский термин Virtual Dedicated Server (виртуальный выделенный сервер)- это просто еще одно понятие используемое как аналог VPS, поэтому оба сервиса аналогичны. На сколько частей разделен сервер, зависит от того, насколько высоки требования к

пользователям. Если сервер с 8 ГБ ОЗУ разделен на 4 виртуальных сервера, каждый сервер получает 2 ГБ ОЗУ для использования.

Обычно говорят, что VPS/VDS — это бюджетный вариант выделенного сервера. Выделенный сервер — это физический сервер, доступ к которому есть только у клиента и который не разделен на разные сегменты.

Вы можете виртуально разделить сервер на несколько небольших VPS/VDS серверов, где каждый отдельный пользователь имеет доступ только к своим собственным процессорам, своей оперативной памяти и своему пространству на жестком диске.

Аренда выделенного сервера обычно намного дороже, чем VPS, что говорит само за себя. Есть несколько предприятий, которым действительно нужен выделенный сервер, но некоторые все же предпочитают использовать этот вариант для дополнительной производительности и безопасности, чтобы клиенты не зависели на 100% от функциональности и стабильности, таких как банки. VPS же достаточно для большинства средних пользователей.