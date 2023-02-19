Гид покупателя: боеприпасы к огнестрельному оружию – какие бывают их виды?

Украинцы покупают оружие, боеприпасы и снайперские винтовки с самого начала российского полномасштабного вторжения, и хотя очереди в оружейных магазинах за оружием остались в прошлом, патроны, особенно к нарезному оружию, до сих пор пользуются огромной популярностью.

Как отмечают эксперты, которые представляют интернет-магазин нарезных патронов “Прапорщик“, спрос вырос именно на боеприпасы к нарезному оружию различных калибров. В частности, на патроны американской компании Federal. Очень популярные и широко распространенные патроны Federal также покорили Европу, несмотря на то, что в Европе есть несколько своих топовых производителей боеприпасов.

Понятие калибра

Параметр, наиболее часто принимаемый во внимание людьми, незнакомыми с тематикой боеприпасов, — это его калибр. Это наименьший диаметр канала ствола. Как отмечают эксперты компании, существует несколько способов записи этого параметра. Чаще всего калибр дается в миллиметрах (обозначение с аббревиатурой мм, например, 7,62 мм) и в дюймах (обозначение с предшествующей точкой, например, .44, что означает 44 сотых дюйма). Однако в случае с гладкоствольными ружьями обычно используется совершенно другая система. Калибр здесь означает количество одинаковых круглых пуль, которые можно отлить из одного фунта свинца.

Важно отметить, что калибр, хотя он и важен для определения убойной силы данной пули, сам по себе недостаточен, чтобы определить, какая пуля будет иметь большую энергию. Например, пистолетная пуля 9х19 мм будет в несколько раз менее опасна, чем промежуточный патрон гораздо меньшего калибра 5,56х45 НАТО.

Боеприпасы к огнестрельному оружию – в чем разница

Часто в названиях боеприпасов рядом с калибром стоит еще и вторая цифра, например патрон к пистолету Парабеллум маркируется как 9х19, а патрон АК 47 – 7,62х39. Что означает второе число? Это длина корпуса в миллиметрах. В настоящее время используется несколько основных типов боеприпасов, и именно от того, какой именно используется данное оружие, зависит большая часть его возможностей и типа. Например, пистолет-пулемет — это любое автоматическое оружие, работающее от пистолетных боеприпасов, независимо от его размера или конструкции.

Пистолетные боеприпасы – характеризуются коротким корпусом и относительно большим калибром до 0,50 дюйма (12,7 мм). Наиболее распространены калибры 9 мм и .45. Начальная энергия пуль этого типа редко превышает 500 Дж. Сама пуля в этом виде оружия обычно бывает закругленной или уплощенной.

Боеприпасы для револьвера – аналогичны боеприпасам для пистолета, но обычно оснащены более длинной гильзой и, следовательно, большим количеством метательного заряда. Начальная энергия пуль этого типа колеблется от 250 до (в крайнем случае) свыше 4000 Дж. Для этого типа боеприпасов характерно выступающее отверстие.

Боеприпасы винтовочные – патроны с длинной гильзой с выраженной горловиной и пулей удлиненной заостренной формы, помогающей лучше пробить твердые препятствия, например бронежилеты. Этот тип боеприпасов обычно имеет калибр от 6,5 до 8,6 мм (0,338 дюйма). Несмотря на малый калибр, начальная энергия винтовочной пули может достигать почти 7000 Дж.

Боеприпас непрямого действия – во время Второй мировой войны идея патрона с меньшими габаритами, характеристиками и ценой, чем у винтовочного, и большей дальностью и мощностью, чем у пистолетного, появилась во время Второй мировой войны. Это предположение было достигнуто за счет уменьшения калибра и длины гильзы винтовки. Большинство промежуточных патронов имеют калибр не более 6 мм, за исключением советского патрона 7,62х39, который в новой версии АК-74 заменен патронами калибра 5,45 мм. Начальная энергия этого типа боеприпасов составляет не менее 1200 и не более 2200 Дж.

Боеприпасы большого калибра – включают непистолетные патроны калибром свыше 10 мм. Их конструкция аналогична винтовочным патронам. Обычно они используются в крупнокалиберных пулеметах и ​​снайперских винтовках. Их начальная энергия достигает даже свыше 20 000 Дж.

Боеприпасы для гладкоствольных ружей – оружие этого типа может снаряжаться самыми разнообразными пулями: картечью, дротиками, резиновыми, миниатюрными гранатами со слезоточивым газом или светошумовыми, сигнальными ракетами, а также полноценными пулями. Начальная энергия выстрела сильно различается в зависимости от типа патрона и оружия.

Конструкция пули

Вышеприведенная классификация относится в первую очередь к конструкции патрона в целом, отдельным вопросом является конструкция пули. Его конструкция определяет, какую часть кинетической энергии она передает цели в момент удара, что является абсолютно ключевым фактором. Здесь различают:

Цельнометаллическая оболочка — в боеприпасах этого типа свинцовый сердечник окружен покрытием из более твердого металла. Это приводит к тому, что пуля не деформируется после попадания, отдает небольшое количество энергии цели, но имеет лучшую проникающую способность. Вооруженные силы используют этот тип боеприпасов по двум причинам. Во-первых, это Женевская конвенция. Во-вторых, убеждение большинства армий в том, что лучше ранить вражеского солдата, чем убить его. Раненый порождает затраты, начиная с необходимости его эвакуации с поля боя и заканчивая медицинской помощью. Пули с полной оболочкой также лучше пробивают щиты и бронежилеты.

Бронебойные – патроны этого типа состоят из сердечника из закаленной стали, вольфрама или реже из обедненного урана, окруженного оболочкой из мягкого металла (например, меди или мельхиора).

— в боеприпасах этого типа свинцовый сердечник окружен покрытием из более твердого металла. Это приводит к тому, что пуля не деформируется после попадания, отдает небольшое количество энергии цели, но имеет лучшую проникающую способность. Вооруженные силы используют этот тип боеприпасов по двум причинам. Во-первых, это Женевская конвенция. Во-вторых, убеждение большинства армий в том, что лучше ранить вражеского солдата, чем убить его. Раненый порождает затраты, начиная с необходимости его эвакуации с поля боя и заканчивая медицинской помощью. Пули с полной оболочкой также лучше пробивают щиты и бронежилеты. Бронебойные – патроны этого типа состоят из сердечника из закаленной стали, вольфрама или реже из обедненного урана, окруженного оболочкой из мягкого металла (например, меди или мельхиора). Пуля с верхней полостью/”грибом” (Hollow Point) – пули этого типа имеют выемку, не прикрытую оболочкой, а это значит, что при попадании в мягкую цель давление приводит к деформации пули. Поэтически его можно сравнить с раскрытием цветка, но обычно его называют «грибовидным». Это приводит к гораздо большему урону, и в то же время крайне снижает вероятность того, что пуля пройдет насквозь и попадет в стороннего наблюдателя. Этот боеприпас запрещен в боевых действиях, но популярен у гражданских лиц, которые носят огнестрельное оружие в целях самообороны.

– пули этого типа имеют выемку, не прикрытую оболочкой, а это значит, что при попадании в мягкую цель давление приводит к деформации пули. Поэтически его можно сравнить с раскрытием цветка, но обычно его называют «грибовидным». Это приводит к гораздо большему урону, и в то же время крайне снижает вероятность того, что пуля пройдет насквозь и попадет в стороннего наблюдателя. Этот боеприпас запрещен в боевых действиях, но популярен у гражданских лиц, которые носят огнестрельное оружие в целях самообороны. Мягкая пуля с оболочкой — это один из наиболее сложных типов боеприпасов, имеющий сотни вариантов, защищенных десятками патентов. Свинцовый сердечник в пуле этого типа лишь частично покрыт оболочкой из твердого материала. Наконечник открыт, что позволяет пуле деформироваться, расширяться и наносить больший внутренний урон при попадании, а также иметь меньшую склонность к рикошету. Пули с полуоболочкой деформируются медленнее, чем пули с ямочками, но возвращают цели больше энергии, чем пули с полной оболочкой.

Также можно выделить зажигательные, трассирующие, холостые, дозвуковые учебные и другие более специализированные пули. Мы часто можем встретить различные дополнения к названиям пуль, например Remington, Lapua или Ruger. Большинство из них являются просто названиями производителей, которые являются частью имен собственных конкретных моделей пуль. Другое дело со словом Magnum. У большинства из нас этот термин ассоциируется с оружием, но на самом деле он относится к пуле.

Слово magnum в переводе с латыни означает «великий» и используется для описания боеприпасов с 19 века. В 1930-х годах гильза револьверного патрона .38 Special была удлинена, в результате чего получился очень мощный патрон .357 Magnum, который используется до сих пор. Очень четкого определения нет, но можно предположить, что патрон «Магнум» — это более мощная версия боеприпаса того же калибра. Например, револьвер .44 Special с более высоким пороховым зарядом называется .44 Magnum. Этот тип боеприпасов можно встретить в основном в револьверах и винтовках, гораздо реже в пистолетах. Магнум, однако, является скорее маркетинговым ходом, чем конкретным типом боеприпасов с определенными характеристиками.