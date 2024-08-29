Гид покупателя: что собой представляют смарт-часы и почему они так популярны

Смарт-часы постепенно завоевывают популярность, и хотя они не полностью вытесняют обычные (традиционные) часы, но занимают свою нишу постоянно ее расширяя. Оба типа часов имеют свои уникальные преимущества и привлекают разные аудитории, что позволяет им сосуществовать на рынке.

В 2023 году смарт часы Mobvoi TicWatch были признаны одним из лучших вариантов на рынке смарт-часов в своей ценовой категории, особенно среди пользователей Android. Фото: stylus.ua

Смарт-часы растут в популярности, особенно среди молодежи и людей, ведущих активный образ жизни. С каждым годом увеличивается число моделей и брендов, предлагающих смарт-часы, что расширяет их доступность и функциональность.

Что такое смарт-часы?

Смарт-часы — это наручные часы, которые совмещают функции обычных часов с возможностями, характерными для смартфонов и других электронных устройств. Они могут выполнять различные задачи, такие как получение уведомлений, измерение физической активности, отслеживание состояния здоровья, воспроизведение музыки, управление вызовами и многое другое.

История появления смарт-часов

Первые шаги: Концепция умных часов начала развиваться в 1980-х годах. Одним из ранних примеров были часы Pulsar NL C01 , выпущенные в 1982 году. Они имели встроенный калькулятор и могли хранить небольшие заметки.

, выпущенные в 1982 году. Они имели встроенный калькулятор и могли хранить небольшие заметки. В 1990-х появились модели, которые уже могли синхронизироваться с компьютерами, например, Seiko MessageWatch и Timex Datalink. Появление современных смарт-часов: В 2010 году компания Sony Ericsson выпустила LiveView , небольшое устройство, которое могло подключаться к смартфону через Bluetooth и показывать уведомления.

выпустила , небольшое устройство, которое могло подключаться к смартфону через Bluetooth и показывать уведомления. Настоящую революцию в индустрии сделали Pebble (2012 год) и Samsung Galaxy Gear (2013 год). Эти устройства предложили пользователям сенсорный экран, возможность установки приложений и полноценную интеграцию с мобильными устройствами.

(2012 год) и (2013 год). Эти устройства предложили пользователям сенсорный экран, возможность установки приложений и полноценную интеграцию с мобильными устройствами. В 2015 году Apple выпустила свои первые Apple Watch, которые значительно ускорили развитие рынка смарт-часов.

Популярность смарт-часов

На сегодняшний день умные часы являются одним из самых популярных носимых гаджетов. Согласно данным за 2023 год:

Apple Watch продолжают доминировать на рынке, занимая значительную долю продаж.

продолжают доминировать на рынке, занимая значительную долю продаж. Samsung, Garmin, Fitbit, Mobvoi, Xiaomi и другие бренды также имеют существенную долю рынка.

и другие бренды также имеют существенную долю рынка. Интеграция с системами умного дома, расширенные функции здоровья (например, измерение ЭКГ, мониторинг сна, уровень кислорода в крови) делают такие устройства особенно популярными среди пользователей, стремящихся к контролю над своим здоровьем и эффективностью.

Спрос на смарт-часы продолжает расти, особенно среди людей, ведущих активный образ жизни, а также тех, кто ценит удобство, предоставляемое этими устройствами. Смарт-часы, вероятно, будут продолжать набирать популярность и внедрять новые технологии, такие как улучшенные биометрические датчики, автономные функции без необходимости подключения к смартфону и поддержка 5G.