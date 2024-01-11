Гид покупателя: что такое OSB плита и где ее используют в строительстве

Производители и потребители в строительной индустрии все чаще обращают внимание на экологически чистые и устойчивые материалы. В ответ на этот спрос, разрабатываются новые технологии и производятся материалы, которые могут быть использованы в строительстве, минимизируя при этом воздействие на окружающую среду.

Сегодня строительные и мебельные компании предпочитают купить ОСБ плиту чем цельный массив древесины, это и дешевле и экологичнее, – отмечают эксперты компании VENBUD.

Популярность материалов из переработанной древесины растет в связи с увеличивающимся интересом к устойчивому и экологичному строительству. Возрастающее осознание экологических проблем и потребность в уменьшении негативного воздействия на окружающую среду приводят к увеличению спроса на материалы, произведенные с учетом принципов устойчивости.

Что такое OSB плита?

OSB (Oriented Strand Board) – это строительный материал, представляющий собой плиты, изготовленные путем компрессии и склеивания древесных стружек и стружечных частиц с ориентацией их в определенном направлении. Эти частицы древесины (стружки) подвергаются прессованию и склеиваются с использованием смол, образуя плиту.

OСБ плиты часто используются в строительстве для различных целей, таких как обшивка стен, полов, кровельные работы и другие конструктивные задачи. Этот материал обладает хорошей прочностью, стабильностью и стойкостью к влажности, что делает его популярным выбором для строительных проектов.

История создания

Oriented Strand Board (ОСБ) была разработана в результате поиска более эффективных и экономически обоснованных альтернатив к другим строительным материалам, таким как фанера. Работы по созданию OSB велись с середины 20 века. Важным моментом стало использование ориентированных стружек (oriented strands) вместо традиционных листов древесины.

Одним из ключевых моментов в развитии OSB стало внедрение технологии ориентации стружек в определенном направлении перед их склеиванием. Это повысило прочность и стабильность получаемых плит, делая их более подходящими для использования в строительстве.

Первые патенты на OSB появились в конце 1950-х и начале 1960-х годов в США. Однако использование этого материала в строительстве стало более широко распространенным в последующие десятилетия, когда были разработаны и улучшены технологии производства. Он быстро стал популярным в строительной индустрии, благодаря своей прочности, стабильности и более низкой стоимости по сравнению с некоторыми другими строительными материалами.

Как часто их применяют и в каких отраслях?

ОСБ-плиты широко применяются в строительной отрасли и в различных областях из-за их прочности, устойчивости к влажности и относительно низкой стоимости. Любой специализированный строительный интернет магазин может предложить ОСБ-плиты разной плотности, влагостойкости и размеров. Специалисты компании называют несколько областей, где такие материалы часто используются:

OSB используется для обшивки стен, создания полов, крыш и других конструкций при строительстве жилых домов. В коммерческом строительстве они могут использоваться для различных конструкций, таких как стены, перегородки, крыши и полы. Плиты ОСБ могут применяться для создания некоторых видов мебели, таких как полки, задние панели и другие детали. Их используют еще и для облицовки внутренних поверхностей, таких как стены и потолки. В грузовых контейнерах OSB может применяться для укладки напольного покрытия. Встречаются они и в производстве некоторых видов упаковки.

Частота использования зависит от конкретных потребностей в каждом конкретном проекте и отрасли. Однако в целом, OSB-плиты являются важным строительным материалом, широко применяемым в различных сферах строительства и производства так как обычно стоят дешевле некоторых других строительных материалов, таких как фанера. Это делает их привлекательными с точки зрения стоимости.

Этот материал обладает высокой прочностью и стабильностью, что делает его подходящим для использования в различных конструкциях. OSB легко режется и обрабатывается, что упрощает его установку и использование в различных строительных проектах. В отличие от некоторых других материалов, он хорошо переносит влажные условия, что делает его подходящим для применения в различных климатических зонах.

Какие есть ему альтернативы?

Существует несколько альтернатив OSB-плитам, в зависимости от конкретных потребностей и характеристик проекта. Самыми распространенными альтернативами на украинском рынке, по данным экспертов VENBUD, являются:

Фанера – популярный строительный материал, состоящий из слоев древесины, склеенных между собой. Фанера обычно более дорогая, но может обладать более высоким качеством отделки поверхности.

ДСП (древесно-стружечная плита) – этот материал создается путем склеивания стружек и частиц древесины с последующим прессованием. Обладает более гладкой поверхностью по сравнению с OSB и чаще используется в мебельном производстве.

ДВП (древесноволокнистая плита): Плиты, изготовленные из древесных волокон и смол. Часто применяются для внутренней отделки и мебельного производства.

Магнезитовые плиты – это материал, изготовленный из хлорида и оксида магния, глины и древесных волокон. Он может использоваться для стен, полов и крыш.

Ламинированные панели – панели с покрытием из ламината, обеспечивающие улучшенный внешний вид и дополнительную защиту от влаги.

Металлические и пластиковые панели в некоторых случаях используются для стен и крыш в строительстве.

Выбор материала зависит от требований к проекту, бюджета, климатических условий и других факторов.