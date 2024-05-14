Гид покупателя: для чего нужна система автополива и как она работает

Ручной полив больших площадей садов, газонов, сельхозугодий требовал значительных трудовых ресурсов. Автоматизация этого процесса высвободила человеческий труд и позволило снизить неэффективное расходование водных ресурсов.

Автополив рассчитывает оптимальное количество воды для каждого участка, предотвращая ее перерасход и обеспечивая идеально равномерное распределение воды, отмечают специалисты компании UKRPOLIV. Это особенно важно в засушливых регионах или при дефиците воды, так как автоматические системы используют датчики влажности почвы для точного расчета.

Для чего нужна система автоматического полива?

Основными целями и преимуществами использования систем автоматического полива, по словам специалистов компании являются:

Оптимизация водопотребления и экономия воды. Автоматические системы позволяют точно регулировать количество воды, необходимое для полива, и предотвращают ее перерасход. Сокращение трудозатрат. Автополив избавляет от необходимости вручную поливать растения, газоны и т.п., что экономит время и человеческие ресурсы. Равномерное распределение воды. Системы обеспечивают идеальное покрытие поливаемой площади без пропусков и пересыхания участков. Учет погодных условий. Многие современные автоматические системы имеют датчики, которые корректируют полив в зависимости от дождя, температуры, влажности и т.д. Программирование графика полива. Возможность задавать оптимальное время и периодичность полива для разных культур/растений. Удобство и автоматизация. Освобождение от ежедневной необходимости вручную поливать большие площади. Здоровый рост растений. Своевременный и сбалансированный полив обеспечивает наилучшие условия для развития растений.

Таким образом, система автополива призвана максимизировать эффективность использования водных ресурсов, облегчить уход за растениями и обеспечить их оптимальный рост.

Что собой представляет современное автоматизированное управление процессами поливания

Автополив, или автоматизированное управление процессами поливания растений или газонов — это использование специальных систем и оборудования для автоматического контроля и регулирования полива без постоянного вмешательства человека. Такие системы обычно включают в себя следующие компоненты:

Контроллер или программируемый таймер, который управляет расписанием полива по заданным параметрам (время, продолжительность, частота и т.д.). Клапаны, соединенные с системой трубопроводов, которые открываются и закрываются по команде контроллера для подачи воды. Датчики, которые отслеживают такие параметры, как влажность почвы, температура воздуха, осадки и т.п., и передают данные на контроллер для корректировки графика полива. Разбрызгиватели, капельницы или другие устройства для распределения воды на нужные участки.

Такие системы широко применяются в сельском хозяйстве, садоводстве, ландшафтном дизайне, на газонах, спортивных площадках и в других областях, где требуется регулярный и контролируемый полив.

Преимущества автоматизированных систем полива, по мнению экспертов компании очевидны, это:

Экономия воды и снижение затрат за счет оптимизации режимов полива.

Удобство использования, избавление от необходимости ручного полива.

Возможность учета погодных условий и состояния растений.

Обеспечение правильного и равномерного распределения воды.

Автополив находит широкое применение везде, где необходимо обеспечить регулярный, своевременный и правильно дозированный полив растений при оптимизации водопотребления и трудозатрат. Особенно актуален он в засушливых регионах или в условиях дефицита водных ресурсов.

Когда его впервые начали применять?

Автоматизированные системы полива (автополив) начали применяться еще в начале 20 века, однако их широкое распространение произошло в 1960-1970-х годах благодаря развитию технологий и появлению новых материалов.

В 1920-1930-е годы – появились первые механические таймеры, управляющие открытием/закрытием водопроводных кранов по заданному расписанию.

В 1940-е годы – начали использоваться полуавтоматические системы полива с гидравлическими клапанами.

В 1950-е годы – разработаны ранние электрические контроллеры для программирования времени и продолжительности полива.

В 1960-е годы – произошел технологический скачок благодаря распространению пластиковых труб, электронных таймеров и эффективных разбрызгивателей.

В 1970-е годы – автополив получил массовое распространение в сельском хозяйстве, городском озеленении и на спортивных объектах.

В 1980-1990-е годы – внедрение компьютерных и спутниковых технологий для более точного контроля полива с учетом погодных данных.

В 2000-е годы – распространение “умных” контроллеров с поддержкой Wi-Fi и мобильных приложений для удаленного управления.

Таким образом, автополив прошел эволюцию от простых таймеров до высокотехнологичных систем на основе компьютерных алгоритмов и датчиков.