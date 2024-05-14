Гид покупателя: для чего нужна система автополива и как она работает
Ручной полив больших площадей садов, газонов, сельхозугодий требовал значительных трудовых ресурсов. Автоматизация этого процесса высвободила человеческий труд и позволило снизить неэффективное расходование водных ресурсов.
Автополив рассчитывает оптимальное количество воды для каждого участка, предотвращая ее перерасход и обеспечивая идеально равномерное распределение воды, отмечают специалисты компании UKRPOLIV. Это особенно важно в засушливых регионах или при дефиците воды, так как автоматические системы используют датчики влажности почвы для точного расчета.
Для чего нужна система автоматического полива?
Основными целями и преимуществами использования систем автоматического полива, по словам специалистов компании являются:
- Оптимизация водопотребления и экономия воды. Автоматические системы позволяют точно регулировать количество воды, необходимое для полива, и предотвращают ее перерасход.
- Сокращение трудозатрат. Автополив избавляет от необходимости вручную поливать растения, газоны и т.п., что экономит время и человеческие ресурсы.
- Равномерное распределение воды. Системы обеспечивают идеальное покрытие поливаемой площади без пропусков и пересыхания участков.
- Учет погодных условий. Многие современные автоматические системы имеют датчики, которые корректируют полив в зависимости от дождя, температуры, влажности и т.д.
- Программирование графика полива. Возможность задавать оптимальное время и периодичность полива для разных культур/растений.
- Удобство и автоматизация. Освобождение от ежедневной необходимости вручную поливать большие площади.
- Здоровый рост растений. Своевременный и сбалансированный полив обеспечивает наилучшие условия для развития растений.
Таким образом, система автополива призвана максимизировать эффективность использования водных ресурсов, облегчить уход за растениями и обеспечить их оптимальный рост.
Что собой представляет современное автоматизированное управление процессами поливания
Автополив, или автоматизированное управление процессами поливания растений или газонов — это использование специальных систем и оборудования для автоматического контроля и регулирования полива без постоянного вмешательства человека. Такие системы обычно включают в себя следующие компоненты:
- Контроллер или программируемый таймер, который управляет расписанием полива по заданным параметрам (время, продолжительность, частота и т.д.).
- Клапаны, соединенные с системой трубопроводов, которые открываются и закрываются по команде контроллера для подачи воды.
- Датчики, которые отслеживают такие параметры, как влажность почвы, температура воздуха, осадки и т.п., и передают данные на контроллер для корректировки графика полива.
- Разбрызгиватели, капельницы или другие устройства для распределения воды на нужные участки.
Такие системы широко применяются в сельском хозяйстве, садоводстве, ландшафтном дизайне, на газонах, спортивных площадках и в других областях, где требуется регулярный и контролируемый полив.
Преимущества автоматизированных систем полива, по мнению экспертов компании очевидны, это:
- Экономия воды и снижение затрат за счет оптимизации режимов полива.
- Удобство использования, избавление от необходимости ручного полива.
- Возможность учета погодных условий и состояния растений.
- Обеспечение правильного и равномерного распределения воды.
Автополив находит широкое применение везде, где необходимо обеспечить регулярный, своевременный и правильно дозированный полив растений при оптимизации водопотребления и трудозатрат. Особенно актуален он в засушливых регионах или в условиях дефицита водных ресурсов.
Когда его впервые начали применять?
Автоматизированные системы полива (автополив) начали применяться еще в начале 20 века, однако их широкое распространение произошло в 1960-1970-х годах благодаря развитию технологий и появлению новых материалов.
В 1920-1930-е годы – появились первые механические таймеры, управляющие открытием/закрытием водопроводных кранов по заданному расписанию.
В 1940-е годы – начали использоваться полуавтоматические системы полива с гидравлическими клапанами.
В 1950-е годы – разработаны ранние электрические контроллеры для программирования времени и продолжительности полива.
В 1960-е годы – произошел технологический скачок благодаря распространению пластиковых труб, электронных таймеров и эффективных разбрызгивателей.
В 1970-е годы – автополив получил массовое распространение в сельском хозяйстве, городском озеленении и на спортивных объектах.
В 1980-1990-е годы – внедрение компьютерных и спутниковых технологий для более точного контроля полива с учетом погодных данных.
В 2000-е годы – распространение “умных” контроллеров с поддержкой Wi-Fi и мобильных приложений для удаленного управления.
Таким образом, автополив прошел эволюцию от простых таймеров до высокотехнологичных систем на основе компьютерных алгоритмов и датчиков.Tweet