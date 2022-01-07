В Украине снова начали поздно делать теперь уже бустерную вакцинацию — эпидемиолог

Бустерную вакцинацию медработников нужно было начать еще осенью, а в январе приступить уже делать бустерные прививки массово.

Об этом заявил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю и эпидемиолог Андрей Александрин в эфире Украина 24.

Почему это важно

Эпидемиолог объяснил, что большинство медиков получило две дозы вакцинации как раз примерно в июне-июле, а сейчас уже прошло полгода.

«И мы знаем, что те исследования, которые сейчас проводят, показывают, что действительно люди начинают заболевать по второму кругу. А так как у нас сейчас потихонечку идет нарастание заболеваемости, скорее всего, это вызвано новым вариантом (коронавируса, — ред.), штаммом «Омикрон», поэтому все больше и больше людей будут заболевать и первые попадут под эту волну как раз медицинские работники», — уточнил он.

Александрин добавил, что в Украине очень сильно затянули с третьей бустерной дозой.

«Нужно уже было к январю как минимум подготовиться. Медицинских сотрудников уже за декабрь-ноябрь вакцинировать бустерной дозой. И как раз в январе уже приступать к массовой вакцинации взрослого населения», — добавил эпидемиолог.

Но первыми, по его словам, необходимо вакцинировать людей из группы риска. Так как в Украине пока очень низкий охват вакцинации населения двумя дозами.