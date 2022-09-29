Гид покупателя: готовим дом к появлению ребенка

Многие семьи ожидающие первенца, часто чувствуют себя перегруженным всеми вещами, которые нужно сделать, чтобы подготовиться к рождению ребенка. От десятков визитов к врачу до планов родов, корректировки образа жизни и многого другого. Мы проконсультировались с экспертами по организации, чтобы понять, что нужно знать, чтобы купить самые необходимые вещи в дом до рождения ребенка.

Специалисты советуют подготовиться основательно. Важно закупить все необходимое: мебель, косметику, одежду и другие принадлежности, которые сделают уход за ребенком комфортным для родителей, а жизнь малыша — приятной.

Косметика, мебель и другие базовые предметы

В первую очередь нужно позаботиться о базовом наборе мебели. Как правило, это детская кроватка и пеленальный столик. Манеж лучше выбирать из натуральных материалов. Идеально, если одну из боковых стенок можно регулировать по высоте. Это пригодится по мере взросления ребенка.

Оптимально положить в кроватку ортопедический матрас, поскольку в первые месяцы жизни малыша подушка ему не нужна. А уже по мере роста, когда голова увеличивается в размерах, можно будет использовать ее. Но этот момент наступает не ранее, чем на восьмом месяце жизни ребенка. Что касается постельного белья, то оно должно быть изготовлено из натуральных материалов, иметь неброский рисунок.

В кроватку желательно повесить мобиль. Это музыкальная игрушка, которая поможет успокоить и убаюкать малыша вечером. Большинство младенцев засыпают под движение игрушек и мелодию, даже не дождавшись ее окончания.

Пригодится и полный набор косметики:

гипоаллергенный шампунь, который деликатно ухаживает за нежной детской кожей и волосами;

крем под подгузник, устраняющий опрелости;

присыпка;

любое детское масло, с помощью которого можно убрать корочки в носу на коже головы.

Не забудьте присмотреть детские ванночки. Выбрав наиболее удобную, вы сделаете процесс купания малыша безопасным. В ванночку также стоит взять специальный антискользящий вкладыш.

Коляска, одежда, игрушки

Выбирая транспортное средство, учитывайте, что лучше купить трансформер. Он включает в себя люльку, прогулочный блок и, возможно, даже автокресло. Это поможет значительно сэкономить на покупке колясок по мере взросления малыша.

Обязательно обращайте внимание на наличие пятиточечных ремней безопасности, которые будут удерживать тело ребенка в коляске во время прогулки. Желательно подобрать модель, укомплектованную дождевиком, москитной сеткой, корзиной для продуктов, сумкой и варежками для мамы.

Что касается одежды для малыша, ее подбирают по сезону. Но нужно помнить, что ребенок растет очень быстро, поэтому каждый месяц придется выбирать ползунки, распашонки и шапочки нового размера. Значит, не имеет смысла закупать много комплектов одежды на один возраст. Из текстиля понадобится:

штанишки и бодики;

распашонки;

шапочки;

носки;

теплый комбинезон;

меховой конверт на зиму.

К комплекту одежды можно докупить и одеяло, которым будете укрывать малыша на прогулке. Если уже посмотрели и выбрали детские ванночки, мебель, косметику и одежду, самое время обратить свое внимание на игрушки. Идеальный вариант для малыша в первые месяцы жизни — пластмассовые изделия, издающие разные звуки: шуршание, звон, писк. Так ребенок сможет развивать не только мелкую моторику, но и общее восприятие звука, цвета, формы. Не забывайте периодически менять погремушки малышу, чтобы они не надоедали.