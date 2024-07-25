Гид покупателя: модели iPhone которые оставили особенно заметный след в истории

За более чем 15 лет существования смартфоны компании Apple прошли огромный путь развития, получив массу инновационных функций и дизайнерских решений. Некоторые модели оставили особенно заметный след в истории и до сих пор считаются одними из лучших за всю историю.

Эксперты рынка назвали iPhone, которые можно считать одними из лучших за всю историю. Эти модели выделяются своими инновациями, влиянием на рынок и популярностью среди пользователей.

iPhone 15 Pro Max: кнопка Action и титановый корпус

iPhone 15 Pro Max – это самый последний смартфон Apple, который вышел осенью 2023 года, он примечателен такими изменениями:

Рамка выполнена из титана, что сделало смартфон еще прочнее и легче. Знаменитый переключатель звука уступил место программируемой кнопке Action, на которую можно назначить быстрый запуск любимых приложений и функций. Наконец, устройство обзавелось долгожданным портом USB-C вместо фирменного разъема Lightning.

При всех этих преимуществах цена iPhone 15 Pro Max осталась на уровне с моделями прошлых лет на момент релиза.

iPhone 4 (2010): дизайн, опередивший свое время

Вышедший в далеком 2010 году Айфон 4 удивил целым рядом новшеств:

Революционный дизайн с плоскими стеклянными панелями спереди и сзади, соединенными стальной рамкой.

Первый Retina-дисплей с разрешением 640×960 пикселей, что было прорывом в качестве изображения для смартфонов того времени.

Представлен процессор Apple A4, значительно повысивший производительность.

Появление фронтальной камеры и возможности видеозвонков через FaceTime.

Существенно улучшенная основная камера с разрешением 5 МП и возможностью записи HD-видео.

Внешний вид устройства получился настолько удачным, что Apple даже воплотили часть его элементов в 2020 году с iPhone 12.

iPhone 6 (2014): NFC и Apple Pay

Значительное увеличение размера экрана до 4,7 дюймов (Plus версия – 5,5 дюймов), что стало ответом на растущий спрос на большие дисплеи. Более тонкий и изогнутый дизайн корпуса, сделавший устройство более эргономичным. А главное:

Введение NFC и Apple Pay, что положило начало эре мобильных платежей от Apple.

Улучшенная камера с фазовым автофокусом и возможностью съемки видео 1080p при 60 кадрах в секунду.

Процессор A8 с 64-битной архитектурой, значительно повысивший производительность.

iPhone X (2017): Face ID

iPhone X, вышедший в 2017 году к 10-летнему юбилею линейки, произвел настоящую революцию в дизайне. Он стал первым гаджетом Apple с полностью переработанным дизайном с безрамочным OLED-экраном, занимающим почти всю переднюю панель диагональю 5.8 дюйма — рекордным для Apple размером на тот момент. Кроме этого:

Внедрение Face ID – революционной системы распознавания лиц для разблокировки устройства и подтверждения платежей.

Отказ от кнопки Home и переход к жестовому управлению.

Двойная задняя камера с улучшенным портретным режимом и возможностью оптической стабилизации для обоих объективов.

Мощный процессор A11 Bionic с нейронным движком для задач искусственного интеллекта.

iPhone 12 Pro (2020): 5G и MagSafe

Выход iPhone 12 Pro ознаменовался возвращение к плоскому дизайну корпуса, напоминающему iPhone 4, но с современными материалами. Были внедрены:

Поддержка сетей 5G, открывающая новые возможности для мобильного интернета.

Улучшенная система камер с LiDAR-сканером для улучшенной работы с дополненной реальностью и ночными снимками.

Дисплей Super Retina XDR с повышенной яркостью и контрастностью.

Чип A14 Bionic, обеспечивающий высочайшую производительность и энергоэффективность.

Внедрение MagSafe для магнитного крепления аксессуаров и беспроводной зарядки.

iPhone 13 Pro Max: время автономной работы

Одной из главных проблем ранних айфонов был слабый аккумулятор, который часто не дотягивал и до конца дня. iPhone 13 Pro Max образца 2021 года установил новую планку по времени работы от одного заряда.

Смартфон мог проигрывать аудио до 95 ч, транслировать видео по сети до 25 ч, а локальные ролики — до 28 ч. Это стало возможным благодаря более емкой батарее и энергоэффективному процессору A15 Bionic, который на момент выхода был самым мощным чипом в смартфонах.