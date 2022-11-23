Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе дров для отопления
Одним из древнейших, самых доступных, традиционных, требующих минимальных затрат видов твердого топлива считается древесина. Сегодня заказать машину дров можно для отопления жилых и нежилых помещений, приготовления пищи на открытом огне и других целей.
Специалисты компании Baza-Drov рассказывают всем желающим купить дрова с доставкой по Киеву и Киевской области, на что обратить внимание при выборе этого вида топлива.
Почему лучше всего топить древесиной?
Разные породы деревьев отличаются такими характерными для них свойствами, как:
- Теплотворность;
- Горючесть;
- Зольность;
- Выделяемое количество дыма.
На эффективность использования древесного топливного материала большое влияние оказывает поддержание определенного уровня его влажности. Самое эффективное отопление обеспечивается при сжигании хорошо высушенной древесины. Эксперты компании Baza-Drov рекомендуют выбирать дрова с естественной влажностью или прошедшие камерную сушку, которые будут гореть равномерно, достаточно долго обеспечивая помещение стабильным теплом и поддерживая необходимый температурный режим.
Обычно заказывают дрова колотые разных пород:
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Твердых (дуб, граб, бук, ясень) – характеризующиеся длительным горением и повышенной теплотворной способностью, образованием большого количества жара.
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Мягких (сосна, ольха, осина) – отличающиеся быстрым сгоранием, высоким содержанием смол, приятным ароматом. Купить дрова из таких пород лучше для растопки.
Популярным и экологичным этот вид топлива для отопления дома является потому, что это:
- Самый бюджетный и доступный топливный материал;
- Минимальное воздействие на окружающую среду;
- Ощутимая финансовая экономия по сравнению с ископаемыми видами топлива.
Что влияет на стоимость такой продукции
Цена данного биотоплива зависит от ценности породы дерева, ее характеристик, объема заказа, – отмечают эксперты Baza-Drov. Учет топливного материала осуществляется в объемных единицах измерения. Тариф рассчитывается по стоимости 1 куба поленьев.
ОБычно заказать дрова можно в розницу и оптом, фасованные и насыпью.Tweet