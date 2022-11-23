Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе дров для отопления

Одним из древнейших, самых доступных, традиционных, требующих минимальных затрат видов твердого топлива считается древесина. Сегодня заказать машину дров можно для отопления жилых и нежилых помещений, приготовления пищи на открытом огне и других целей.

Специалисты компании Baza-Drov рассказывают всем желающим купить дрова с доставкой по Киеву и Киевской области, на что обратить внимание при выборе этого вида топлива.

Почему лучше всего топить древесиной?

Разные породы деревьев отличаются такими характерными для них свойствами, как:

Теплотворность;

Горючесть;

Зольность;

Выделяемое количество дыма.

На эффективность использования древесного топливного материала большое влияние оказывает поддержание определенного уровня его влажности. Самое эффективное отопление обеспечивается при сжигании хорошо высушенной древесины. Эксперты компании Baza-Drov рекомендуют выбирать дрова с естественной влажностью или прошедшие камерную сушку, которые будут гореть равномерно, достаточно долго обеспечивая помещение стабильным теплом и поддерживая необходимый температурный режим.

Обычно заказывают дрова колотые разных пород:

Твердых (дуб, граб, бук, ясень) – характеризующиеся длительным горением и повышенной теплотворной способностью, образованием большого количества жара.

Мягких (сосна, ольха, осина) – отличающиеся быстрым сгоранием, высоким содержанием смол, приятным ароматом. Купить дрова из таких пород лучше для растопки.

Популярным и экологичным этот вид топлива для отопления дома является потому, что это:

Самый бюджетный и доступный топливный материал;

Минимальное воздействие на окружающую среду;

Ощутимая финансовая экономия по сравнению с ископаемыми видами топлива.

Что влияет на стоимость такой продукции

Цена данного биотоплива зависит от ценности породы дерева, ее характеристик, объема заказа, – отмечают эксперты Baza-Drov. Учет топливного материала осуществляется в объемных единицах измерения. Тариф рассчитывается по стоимости 1 куба поленьев.

ОБычно заказать дрова можно в розницу и оптом, фасованные и насыпью.