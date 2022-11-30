Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе подъемника для авто?
В 90% поломок автомобиля требуется доступ к его системам снизу. Обеспечить качество выполнения работ и удобство для мастера может подъемник для авто. Если ранее подобные устройства были редкостью, то сейчас они являются важным условием для обеспечения конкурентоспособности автосервиса. О том, как выбрать подходящий подъемник, рассказывают специалисты компании “Grandinstrument“.
Виды и особенности автоподъемников
Основное отличие между подъемниками разных видов — способ подъема:
- частичный — автомобиль приподымают на левый или правый борт для произведения работ по ремонту и обслуживанию днища;
- полный с вывешиванием колес — актуален при необходимости ремонта трансмиссии, кондиционера, генератора и других дополнительных агрегатов;
- полный без вывешивания колес — выполняется для проведения регулировки развал-схождения и других специфических видов работ.
Отличаются подъемники и по конструкции. Классические модели — четырехстоечные, самые надежные и устойчивые, но из-за больших габаритов используются в редких случаях, в частности для регулировки развал-схождения.
Двухстоечные — компактные устройства с широким диапазоном грузоподъемности. Могут использоваться для выполнения различных видов работ. Для экономии свободного пространства многие СТО отдают предпочтение плунжерным и ножничным подъемникам. Они занимают минимальное количество места, при этом отличаются надежностью и долговечностью.
Критерии выбора подъемника для автомобиля
Чтобы автоподъемник был удобным и эффективным в работе, при покупке необходимо учитывать:
- особенности работы СТО — вес и габариты обслуживаемых автомобилей;
- размеры бокса — чем меньше свободного пространства имеется, тем выше необходимость поиска компактных моделей;
- бюджет компании — стоимость подъемного механизма зависит от конструкции, но ориентироваться исключительно на этот показатель не стоит, поскольку от качества устройства зависит надежность и долговечность.
При выборе подъемника эксперты компании “Гранд Инструмент” советуют обратить внимание на тип привода. Электромеханический имеет более доступную стоимость, при этом его слабым местом является пара винт/гайка. В качественных устройствах срок ее службы составляет не менее 5 лет. Гидравлический привод бесшумный в работе, обеспечивает более быстрый и плавный подъем и оснащен автоматической системой защиты от перегрузок.Tweet