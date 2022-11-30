Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе подъемника для авто?

В 90% поломок автомобиля требуется доступ к его системам снизу. Обеспечить качество выполнения работ и удобство для мастера может подъемник для авто. Если ранее подобные устройства были редкостью, то сейчас они являются важным условием для обеспечения конкурентоспособности автосервиса. О том, как выбрать подходящий подъемник, рассказывают специалисты компании “Grandinstrument“.



Виды и особенности автоподъемников

Основное отличие между подъемниками разных видов — способ подъема:

частичный — автомобиль приподымают на левый или правый борт для произведения работ по ремонту и обслуживанию днища;

полный с вывешиванием колес — актуален при необходимости ремонта трансмиссии, кондиционера, генератора и других дополнительных агрегатов;

полный без вывешивания колес — выполняется для проведения регулировки развал-схождения и других специфических видов работ.

Отличаются подъемники и по конструкции. Классические модели — четырехстоечные, самые надежные и устойчивые, но из-за больших габаритов используются в редких случаях, в частности для регулировки развал-схождения.

Двухстоечные — компактные устройства с широким диапазоном грузоподъемности. Могут использоваться для выполнения различных видов работ. Для экономии свободного пространства многие СТО отдают предпочтение плунжерным и ножничным подъемникам. Они занимают минимальное количество места, при этом отличаются надежностью и долговечностью.

Критерии выбора подъемника для автомобиля

Чтобы автоподъемник был удобным и эффективным в работе, при покупке необходимо учитывать:

особенности работы СТО — вес и габариты обслуживаемых автомобилей;

размеры бокса — чем меньше свободного пространства имеется, тем выше необходимость поиска компактных моделей;

бюджет компании — стоимость подъемного механизма зависит от конструкции, но ориентироваться исключительно на этот показатель не стоит, поскольку от качества устройства зависит надежность и долговечность.

При выборе подъемника эксперты компании “Гранд Инструмент” советуют обратить внимание на тип привода. Электромеханический имеет более доступную стоимость, при этом его слабым местом является пара винт/гайка. В качественных устройствах срок ее службы составляет не менее 5 лет. Гидравлический привод бесшумный в работе, обеспечивает более быстрый и плавный подъем и оснащен автоматической системой защиты от перегрузок.