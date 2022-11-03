Гид покупателя: Насколько большим должен быть телевизор?

Многие люди совершают ошибку, выбирая телевизор в зависимости от размера стены, или выбирают размер в зависимости от своего предыдущего телевизора. Но есть несколько факторов, которые следует учитывать: на каком расстоянии от телевизора вы будете сидеть, каков будет ваш угол обзора и сможете ли вы читать субтитры? Кроме того, у всех нас разные предпочтения относительно того, насколько близко или далеко от телевизора мы хотим сидеть, что также важно учитывать.

Эксперты рекомендуют такие минимальные соответствия:

Размер экрана Расстояние просмотра, различное использование (угол 30°) 32 дюйма 1,5 м 43 дюйма 1,8 м 52 дюйма 2,1 м 55 дюймов 2,3 м 60 дюймов 2,5 м 65 дюймов 2,7 м 70 дюймов 2,9 м 75 дюймов 3,1 м 80 дюймов 3,3 м 85 дюймов 3,5 м

Размер телевизора для фильма:

Получить ощущение кинотеатра в собственной гостиной можно с правильным экраном. Согласно стандарту, у вас должен быть 75-дюймовый телевизор, если вы сидите примерно в трех метрах от экрана. Это основано на угле обзора 30 градусов. С другой стороны, если вы смотрите стандарт THX, основанный на угле обзора 40 градусов, вам следует инвестировать в телевизор с диагональю не менее 85 дюймов.

Если вы часто смотрите фильмы или любите приглашать близких на вечера кино, возможно, вы даже захотите инвестировать в еще больший экран. Чтобы создать максимальное впечатление от кинотеатра дома, вы можете посмотреть 98-дюймовый телевизор или проектор.

Размер телевизора для спорта: