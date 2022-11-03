Гид покупателя: Насколько большим должен быть телевизор?
Современные технологии позволили производителям добиться значительных улучшений в разрешении и качестве изображения телевизоров во всех ценовых диапазонах, что открывает возможность увеличения размеров экрана без ущерба для качества. Но как выбрать правильный размер?
В связи с этим появился новый лидер самого популярного размера экрана: 55 дюймов раньше был самым популярным выбором при покупке нового телевизора, но теперь таковым становится — телевизор 65 дюймов, и тенденция такова, что средний размер телевизора будет продолжать увеличиваться в ближайшие годы. Независимо от размера, который вы выберете, вы можете быть уверены, что ваш новый телевизор станет прекрасным дополнением к вашему дому.
Измерьте расстояние просмотра
Многие люди совершают ошибку, выбирая телевизор в зависимости от размера стены, или выбирают размер в зависимости от своего предыдущего телевизора. Но есть несколько факторов, которые следует учитывать: на каком расстоянии от телевизора вы будете сидеть, каков будет ваш угол обзора и сможете ли вы читать субтитры? Кроме того, у всех нас разные предпочтения относительно того, насколько близко или далеко от телевизора мы хотим сидеть, что также важно учитывать.
Эксперты рекомендуют такие минимальные соответствия:
|Размер экрана
|
Расстояние просмотра, различное использование
(угол 30°)
|32 дюйма
|1,5 м
|43 дюйма
|1,8 м
|52 дюйма
|2,1 м
|55 дюймов
|2,3 м
|60 дюймов
|2,5 м
|65 дюймов
|2,7 м
|70 дюймов
|2,9 м
|75 дюймов
|3,1 м
|80 дюймов
|3,3 м
|85 дюймов
|3,5 м
Размер телевизора для фильма:
Получить ощущение кинотеатра в собственной гостиной можно с правильным экраном. Согласно стандарту, у вас должен быть 75-дюймовый телевизор, если вы сидите примерно в трех метрах от экрана. Это основано на угле обзора 30 градусов. С другой стороны, если вы смотрите стандарт THX, основанный на угле обзора 40 градусов, вам следует инвестировать в телевизор с диагональю не менее 85 дюймов.
Если вы часто смотрите фильмы или любите приглашать близких на вечера кино, возможно, вы даже захотите инвестировать в еще больший экран. Чтобы создать максимальное впечатление от кинотеатра дома, вы можете посмотреть 98-дюймовый телевизор или проектор.
Размер телевизора для спорта:
При просмотре спортивных передач по телевизору большое значение имеет размер экрана. Неинтересно приглашать друзей на футбольный вечер, если они едва видят игроков на экране. С большим телевизором вы можете сидеть дальше от телевизора и пригласить больше гостей. Руководство по расстоянию является хорошим ориентиром, но если вы действительно хотите создать ощущение арены у себя дома, вам следует выбрать телевизор с диагональю 75 дюймов или даже больше. Особенно, если вы сидите на расстоянии более трех метров от телевизора.
При просмотре спортивных передач также важно иметь телевизор, способный воспроизводить быстрые движения без размытия изображения. Частота обновления экрана (герц) имеет решающее значение, и она говорит вам, как быстро изображение будут обновляться на экране. Если вы преданный поклонник спорта, рекомендуют выбрать телевизор с частотой 120 Гц, так как более высокая частота обновления, как правило, устраняет размытие при быстром движении.
На что обратить внимание при выборе телевизора:
- Угол обзора. Чем шире угол обзора телевизора, тем больше вы можете видеть на экране телевизора сбоку без ухудшения контрастности, цвета и резкости изображения. Если многие из вас собрались перед телевизором, широкий угол обзора является преимуществом, так что каждый может наслаждаться, например спортивным мероприятием.
- Яркость. Если вы смотрите футбол или другие виды спорта, когда светит солнце, важно, чтобы телевизор мог компенсировать солнечный свет. Поэтому нужен телевизор с большей яркостью. Яркость экрана телевизора измеряется в нитах.
- Качество звука. Звуковой ландшафт — это половина впечатления, независимо от того, смотрите ли вы спортивные состязания или фильмы. Чтобы получить оптимальное впечатление, нужна звуковая система, которая подходит для конкретного телевизора. Наиболее популярным решением в наши дни является саундбар с сабвуфером.
- Разрешение экрана. Если вы хотите быть уверенным в том, что получите телевизор с современным качеством изображения, 4K-телевизор — беспроигрышный вариант. Но если вы хотите получить еще больше удовольствия от просмотра телевизора, вам следует выбрать 8K. Контент с поддержкой 8K еще не является стандартом, но может появиться в ближайшее время.
- Приложения и функции. Какие приложения вы хотите интегрировать в свой телевизор? Вы хотите встроенный Chromecast или управлять телевизором с помощью голоса?
- Дизайн. Вам нужен незаметный телевизор, который вписывается в интерьер, или вам нужен телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, который создает впечатление, что телевизор больше, чем он есть на самом деле, и предлагает более комфортный для глаз просмотр телевизора?
- Количество входов HDMI. Если вы планируете подключить несколько внешних устройств, таких как игровая приставка, Apple TV и телевизионная приставка, необходимо убедиться, что на телевизоре достаточно входов HDMI.
- Операционная система. Какой тип телевизионного меню наиболее удобен? Платформа Android для Philips и TCL, платформа Tizen для Samsung, Google TV от Sony или, возможно, интерфейс webOS от LG?
- Частота обновления. Особенно, когда вы играете или смотрите спортивные состязания, нужен телевизор, который может обрабатывать быстрые движения без размытия. Частота обновления (в герцах) показывает, насколько быстро изображение на экране обновляется.