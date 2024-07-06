Гид покупателя: ортопедический матрас и его характеристики

Даже тем, у кого нет проблем с опорно-двигательным аппаратом, рекомендуют спать на ортопедическом матрасе. Именно он является элементом правильного спального места – на таком основании тело сможет полноценно расслабиться, в итоге человек будет хорошо высыпаться.



Купить ортопедический матрас можно как для ребенка, так и для взрослого. Это универсальное изделие https://hubstore.com.ua/ru/ortopedichni-matracu/ состоит из пружинного блока (зависимого или независимого), также бывает беспружинным. В его структуре присутствуют слои наполнителя, который придает изделию определенную жесткость, отмечают эксперты компании HubStore.

Чем ортопедический матрас отличается от обычного

Первый момент – такое основание всегда фиксирует позвоночник в правильном положении. Во время сна на слишком мягкой поверхности спина прогибается, мышцы постоянно напряжены, поэтому нормально отдохнуть не получается. Ортопедический матрас фиксирует позвоночник в правильном S-образном положении и снимает напряжение.

Второе отличие – большой выбор моделей. Можно подобрать подходящий вариант в зависимости от своего состояния здоровья, возраста и параметров тела. У каждой модели есть предельная нагрузка на одно спальное место. Можно также выбрать варианты до 100, 120, 130 кг или больше. Последние подходят людям с избыточной массой тела.

Третий момент – именно ортопедические матрасы рекомендуют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Состояние больного остеохондрозом облегчит модель с независимым пружинным блоком невысокой жесткости. Чтобы избежать развития сколиоза у ребенка, покупают очень жесткие или средней жесткости изделия. Мягкие основания также хороши при артрите, артрозе.

Материалы наполнителей

От них зависит степень жесткости изделия, а также его комфортность для спящего. Производители используют как натуральные, так и синтетические, но обязательно гипоаллергенные, безопасные для здоровья. Рассмотрим основные, которые встречаются чаще других:

кокосовая койра. Это натуральный материал, получаемый из волокон ореха и использующийся чаще других. Он не гниет и не впитывает влагу, поэтому отлично подходит для маленького ребенка. Такое основание жесткое, но хорошо пружинит;

латекс. Это эластичный, упругий наполнитель, который бывает как натуральным, так и синтетическим. Матрасы из латекса не гниют, хорошо пропускают воздух, поэтому внутри них не заводятся паразиты. Искусственный материал более жесткий, чем натуральный;

мемориформ (меморикс). Это высокотехнологичный наполнитель с эффектом памяти, который снимает боли в спине, расслабляет мышцы и поддерживает тело там, где это необходимо;

пенополиуретан или ППУ. Это вспененный и усовершенствованный поролон, который получил ортопедические характеристики благодаря наличию специальных добавок.

Встречаются также модели на основе струттофайбера или холлофайбера. Первый вариант долговечен, отличается высокой жесткостью, выдерживает постоянные и интенсивные нагрузки. Холлофайбер – искусственный материал с хорошими вентилируемыми свойствами, который быстро восстанавливает форму.

Кому подойдет ортопедический матрас

Некоторые считают, что спать на таких основаниях нужно только людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но такое изделие не просто облегчает состояние больного, но и обеспечивает хорошую профилактику. Поэтому спать на матрасе с ортопедическими свойствами рекомендуют всем, кто хочет быть здоровым.

Это связано с характеристиками ортопедического матраса. Он проходит обязательную экспертизу и соответствует ряду стандартов, а пружинные модели дополнительно делают с зонированием. Это значит, что каждую часть тела поддерживают пружины разной жесткости, что способствует равномерному давлению на поверхность спального места.

Ортопедический матрас обеспечивает оптимальную поддержку тела и фиксирует позвоночник в правильном положении. Его стоит использовать взрослым и детям, ведь он не только облегчает состояние при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, но и предотвращает недуги. Ассортимент моделей широк, поэтому каждый покупатель найдет подходящий для себя вариант.