Гид покупателя: Почему бумажные блокноты до сих пор так популярны?

Несмотря на то, что наша жизнь все больше оцифровывается, записная книжка или блокнот по-прежнему не только сохранились в эпоху цифровых технологий, но и продолжают процветать. Есть что-то в ведении заметок с помощью бумаги и карандаша, что многим людям кажется более легким и приятным, особенно при создании быстрых заметок и набросков.

Для некоторых блокнот — это способ работать более сосредоточенно и креативно, компьютер или мобильный телефон могут работать так же хорошо, чтобы писать на них, но содержат много отвлекающих факторов, – отмечают эксперты компании ORNER. Даже для студентов блокнот по-прежнему является незаменимым аксессуаром, который можно брать с собой на лекции и семинары, чтобы делать записи. Поскольку записи на бумаге имеют свойство стимулировать творчество, а современные записные книжки настолько разнообразны с точки зрения оформления, их часто называют – креативные блокноты.

Бумажные блокноты были обновлены для 21-го века, и то, что когда-то было пустыми страницами, теперь печатается в различных удобных макетах, которые говорят нам, что писать, где и когда. Будь то соблюдение расписания встреч, составление списка ежедневных задач или просто размышления и записи событий дня, вести записную книжку от руки никогда не было так просто.

Растущая популярность блокнотов неоспорима: продажи их заметно выросли, отмечают специалисты ORNER. Этот рост находит свое отражение в мире социальных сетей: теперь они регулярно появляются на фотографиях в лентах Instagram, стильно расположенные рядом с чашками кофе ручной работы. Да, блокноты, безусловно, обязательный предмет канцелярии сегодня, но почему они до сих пор так популярны?

Бумажные блокноты помогут продуктивно работать

Если вы занятый профессионал с несколькими обязанностями, вам нужен эффективный способ планировать свою неделю вперед, и записи в бумажном дневнике — отличный способ сделать это. Блокнот будет хранить все дела в одной книжке, которую можно носить с собой на встречи или мероприятия, чтобы быть в курсе всего.

Кроме того, исследования показали, что физический акт рукописного ввода может иметь положительное влияние на запоминание, поэтому вы с меньшей вероятностью забудете о запланированной встрече и с гораздо большей вероятностью вспомните важную часть обратной связи, которую вы отметили в своем дневнике во время встречи.

Нужна ли вам строгая систематизированная методика или более расслабленный традиционный еженедельник, вы можете быть уверены, что бумажный дневник поможет вам достичь ваших профессиональных и личных целей, – утверждают эксперты компании.

Ведение записей полезно для психического здоровья и благополучия

Записную книжку необязательно использовать только для напоминаний и ежедневных задач, онона может предложить терапевтическое место для записи мыслей и чувств там, где никто другой их не увидит.

Ведение дневника может иметь большие психологические преимущества; держать вас мотивированным, позитивным и сосредоточенным на будущем. Это может помочь облегчить симптомы беспокойства, стресса и депрессии и повысить уверенность в себе.

Простой акт написания всего от руки буквально делает вас умнее, и одно исследование показало, что отказываясь от клавиатуры и беря в руки ручку, вы с большей вероятностью действительно обрабатываете информацию, а не просто копируете ее дословно. Написание от руки может показаться менее эффективным, но на самом деле оно заставляет ваш мозг тщательно анализировать то, о чем вы думаете, и, в свою очередь, улучшает вашу память и способность вспоминать эту информацию.

Несмотря на появление множества приложений для повышения производительности и онлайн-инструментов, есть один метод ведения заметок, который никуда не исчезнет и до сих пор выдерживает испытание временем. Каким бы модным ни был новейший смартфон, он не может превзойти классический бумажный блокнот.