Гид покупателя: зачем серверу нужен специализированный процессор

При обустройстве серверной платформы важным компонентом является сервер. От него зависит производительность всей системы при обработке массивов данных, одновременном выполнении множества задач и отклике на пользовательские запросы. Специалисты компании Servak рассказывают чем отличаются серверные процессоры AMD и Intel в новом или б/у состоянии и на что обратить внимание при выборе.

Особенности процессоров для сервера

CPU для серверной платформы применяются в системах с многопроцессорной архитектурой, что поддерживает производительность в условиях высокой рабочей нагрузки. Они обеспечивают многопоточность с сохранением эффективности обработки каждой задачи, независимо от их общего количества.

Серверные процессоры отличаются от десктопных такими характеристиками:

функция Error-Correcting Code — для автоматического исправления ошибок, что повышает надежность;

наличие большого объема кэш-памяти для повышения производительности операций путем уменьшения задержек доступа к данным;

наличие расширений для технологии виртуализации, которые упрощают создание и управление виртуальными машинами;

оптимальный уровень пропускной способности для обработки больших массивов в условиях реального времени;

доступность портов ввода-вывода в увеличенных объемах путем оснащения множеством портов с целью соединения с сетями и внешними устройствами;

поддержка большой емкости памяти для обработки соответствующих массивов в серверных приложениях;

оснащение аппаратными механизмами шифрования и защиты от атак для расширений возможностей безопасности;

технология управления энергопотреблением в большинстве моделей.

Процессор для сервера выделяет большее количество тепла из-за высоких нагрузок и режима работы 24/7, поэтому при покупке устройства нужно позаботиться об охлаждении. В интернет-магазинах можно подобрать разные комплектующие к серверным платформам, включая системы охлаждения и питания, отмечают эксперты компании “Сервак”.

Как подобрать серверный процессор

Выбор правильного процессора для сервера определяет функциональность серверной инфраструктуры в целом. Важными параметрами, определяющими производительность, являются объем кэш-памяти и частота конкретного устройства. Изначально необходимо определиться с перечнем задач для самой платформы, просчитать возможный объем нагрузки и требования к производительности.

При поддержке многопроцессорных конфигураций нужно решить, какое количество устройств будет эксплуатироваться, и оценить вероятность масштабирования в будущем. Выполнение действий, связанных с виртуализацией, должно сопровождаться покупкой процессора, который поддерживает соответствующие технологии.

Установка устройства в существующую сетевую инфраструктуру подразумевает его совместимость с серверной платформой и программным обеспечением.