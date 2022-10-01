Гид потребителя: Apple разрешила самостоятельный ремонт iPhone, но обойдется это дороже

В течение нескольких лет в компании Apple выступали против того, чтобы пользователи их техники имели законное право на ремонт купленной электроники компании на дому или в не сертифицированных сервис центрах. Вместо этого Apple вынуждает клиентов обращаться самостоятельно в сервис центры компании или к сертифицированным сторонним операторам для ремонта своих устройств.

Тем не менее пользователи техники Apple в Украине, невзирая на рекомендации несли свои “серые” или бывшие в употреблении iPhone ближайший сервисный центр apple-lab.com.ua/iphone/, где их смартфоны часто приводили в чувство.

В конце прошлого года, как гром среди ясного неба, появилась информация, что в компании Apple решили кардинально изменить свою политику в отношении ремонта. Они запустили интернет-магазин запчастей, где потребители смогут выбирать компоненты и инструменты для самостоятельного ремонта. Таким образом, у конечных клиентов появляется возможность ремонтировать свои устройства самостоятельно, если они чувствуют что могут сделать это сами.

Хотя Apple предлагает руководства и другую необходимую информацию, к самостоятельному ремонту своих смартфонов и ноутбуков нельзя относиться легкомысленно, – отмечают инженеры с сервисного центра AppleLab. В самой компании Apple также отмечают, что инициатива предназначена для клиентов, имеющих опыт и знания в этом виде электронных работ. Хотя интернет-магазин будет открыт для всех, стоит дополнительно подумать, удастся ли вам провести ремонт своими силами.

Когда именно и будет ли новый интернет-магазин доступен в Украине, неясно. Первоначально доступ к магазину будут иметь Соединенные Штаты, но Apple подтвердила, что в течение этого года он расширится. Какую цену будут иметь различные инструменты и компоненты, можно посмотреть ниже.

Вот все, что вам нужно знать о программе самообслуживания iPhone от Apple.

Что такое программа самообслуживания Apple по ремонту iPhone?

По сути, это программа, которую Apple запустила после того, как некоторые пожаловались, что не могут починить свой собственный iPhone — другими словами, люди, стоящие за популярным на Западе движением «имею право на ремонт».

И хотя эксперты компании рады, что Apple теперь поддерживает право на ремонт своих устройств, они же отмечают, что не у всех есть навыки ремонта собственного iPhone. Если что-то пойдет не так, можно серьезно повредить свой смартфон… и в конце концов пользователю все равно придется обратиться в Apple, чтобы починить его, заплатив еще раз.

Вот как в компании Apple описывают свою программу:

«Ремонт с самообслуживанием предназначен для людей, обладающих знаниями и опытом в ремонте электронных устройств. Если у вас есть опыт в сложностях ремонта электронных устройств, ремонт с самообслуживанием предоставляет вам доступ к оригинальным запчастям, инструментам и руководствам по ремонту Apple для самостоятельного выполнения ремонта. Без какой-либо гарантии.»

Какие iPhone можно отремонтировать по программе самостоятельного ремонта?

Сейчас Apple не поддерживает все iPhone, которые они когда-либо выпускали в рамках этой новой программы. Фактически, в настоящее время программа охватывает только три версии iPhone: серию iPhone 12, серию iPhone 13 и iPhone SE.

Все телефоны, которые в настоящее время имеют право на участие в программе:

iPhone SE (третье поколение);

айфон 12 мини;

айфон 12;

айфон 12 про;

Айфон 12 Про Макс;

айфон 13 мини;

айфон 13;

айфон 13 про;

Айфон 13 Про Макс.

Apple заявляет, что в будущем будет поддерживаться больше устройств.

Какие детали можно отремонтировать по программе ремонта самообслуживания?

Apple заявляет, что программа предлагает более 200 «отдельных деталей и инструментов». Он включает в себя детали для аккумулятора, нижнего динамика, камеры, экрана, лотка для SIM-карты и Taptic Engine.

Сколько стоит программа ремонта самообслуживания?

Это зависит от того, какую деталь вы меняете. Что касается самих деталей, то это зависит от того, какой телефон. Например: комплект дисплея для iPhone 12 стоит 269,95 долларов. А комплект дисплея iPhone 13 Pro Max стоит 311,96 долларов. А комплект мини-дисплея iPhone 13 стоит 227,95 долларов. По данным сервисного центра AppleLab, замена специалистами оригинального дисплейного модуля (с TrueTone) для iPhone 12 в Украине обойдется в среднем чуть больше 9 тыс гривен, что даже ниже чем стоимость ремнабора от Apple.

Другой пример: мини-аккумулятор iPhone 13 стоит 70,99 долларов. Аккумулятор для iPhone 12 Pro Max стоит 71,13 доллара. А аккумулятор iPhone SE (3-го поколения) стоит 50,12 доллара. В Украине замена аккумулятора для этих моделей тоже будет по стоимости ниже цены набора.

Кроме того пользователю решившему самостоятельно ремонтировать свой iPhone также необходимо купить подходящие инструменты для ремонта или арендовать их у Apple. Арендная плата составляет 49 долларов.