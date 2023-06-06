Гид потребителя: что такое струбцины и где они используются

В столярном деле зажимы являются важными компонентами работы, используемыми для временного крепления, удержания и позиционирования деталей при сборке, формовании, сварке, проверке и механической обработке. В профессиональной терминологии такие элементы называются струбцины, они входят в стандартные наборы инструментов. Как отмечают специалисты компании «Арс», их можно использовать для фиксации заготовки к рабочей поверхности при распиливании, фрезеровании, склеивании. Они рассказывают о разновидностях этого инструмента и правилах их эксплуатации.

Разновидности и особенности конструкции зажимов

Каждый мастер подтвердит, что струбцина по сути является вторыми руками. Этот универсальный помощник позволяет надежно закрепить обрабатываемую деталь и сделать процесс работы еще проще и легче. Конструкция стандартного изделия состоит из подвижной части, рамы, рычага, который позволяет изменять регулировать ширину захвата. Изготавливаются такие инструменты из металла, рукоять же зачастую пластиковая с прорезиненными вставками для большего удобства работы.

Зажимы применяются для решения разных задач: для сборки мебели, резки, склеивания деталей, для укладки ламината, а также для разных материалов — металла, дерева, камня и т.д. Сегодня на рынке представлены разные виды устройств, которые отличаются конструкционными особенностями и функциональным назначением. Рассмотрим самые популярные из их:

G-образный. Иногда его называют C-образным из-за округлой формы рабочей части, напоминающей скобу. Вероятно, самая широко используемая и универсальная разновидность. Струбцину такого типа можно использовать для фиксации заготовки на рабочей поверхности или двух частей заготовки вместе. Главный минус конструкции — небольшой диапазон захвата. Конец винтовой секции обычно имеет поворотную головку, которая позволяет зажиму сидеть на неровных поверхностях.

F-образный. Состоит из трех основных частей: двух горизонтальных планок и вертикальным винтовым шпинделем. Если смотреть на струбцину сверху, она напоминает букву “F”. Зачастую применяется для работы с деревянными заготовками. Такие модели могут быть оснащены мягкими вставками для предотвращения повреждения детали.

Угловой. Используется для захвата двух деталей со скошенными концами под прямым углом при выполнении различных строительных и столярных работ. Отличается специфической формой, которую сложно перепутать с другими. Механизм зажима позволяет легко и надежно закреплять предметы под нужным углом.

Трубный. Основа инструмента — трубка, на которой располагаются другие конструкционніе элементы. Обычно изготавливается из прочных и устойчивых материалов, таких как сталь или чугун, чтобы обеспечить достаточную прочность и долговечность инструмента. Используется в сварочных, монтажных, шлифовочных работах.

Существуют и многие другие модели, каждая из которых подходит для определенных задач.

Правила работы со струбцинами

Выбрать нужный инструмент не составит труда, но не менее важно ознакомиться с простыми рекомендациями по использованию устройства. Всегда используйте защитные накладки или мягкие материалы между струбциной и предметом. Когда струбцина установлена, сомкните губки до тех пор, пока зажим не станет тугим. При этом важно не затягивать слишком сильно, требуется умеренное давление, иначе можно повредить элемент.

Убедитесь, что изделие соответствует требуемым размерам детали и способно обеспечить необходимую силу захвата. После использования струбцину следует правильно очистить от грязи, пыли или обрезков материалов. Храните ее в безопасном, сухом и чистом месте. Регулярно проверяйте состояние инструмента, ведь повреждения или износ могут негативно сказаться на вашей работе.