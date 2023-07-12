Гид потребителя: фильтрация воды и система обратного осмоса

Большинство фильтров для воды предназначены для уменьшения или удаления хлора и тяжелых металлов, органических и неорганических химикатов, мутности, грязи, ржавчины, осадка и тому подобное. Эти загрязнения влияют на цвет, вкус и запах питьевой воды и делают ее непригодной для питья.

Длительное воздействие на организм этих загрязняющих веществ может быть гораздо хуже для здоровья, чем чувства, связанные со вкусом и запахом воды. Поэтому специалисты рекомендуют при возможности пользоваться системой фильтров, которая удаляет самый высокий уровень загрязнений. Эксперты компании “Акво” рассказывают о самой популярной системе высококачественной очистки воды под общим названием – обратный осмос.

Важность качества воды: обратный осмос

Это процесс, использующийся для очистки воды от нежелательных веществ. В основе простой, но в то же время сложный процесс. В промышленности применяется уже более полувека, но только недавно стал доступен для домашнего использования благодаря таким продуктам, как фильтры с обратным осмосом.

Система обратного осмоса – может иметь разные типы, каждый из которых предназначен для выполнения определенных задач.

Разновидности:

Домашние: компактны и подходят для установки под раковиной в кухонном шкафу. Производят от 50 до 100 литров в день, что достаточно для среднестатистической семьи.

Промышленный фильтр обратного осмоса: гораздо больше по размеру и обрабатывает тысячи литров в час. Подходит для использования в промышленных предприятиях и общественных зданиях.

Портативные устройства: предназначены для путешественников и людей, живущих в местах с ограниченным доступом к воде. Очищают от 1 до 3 литров в час.

Такая система работает, пропуская жидкость через тонкую полупроницаемую мембрану. Эта мембрана способна пропускать молекулы воды, в то время как большинство загрязнителей (минералы, бактерии, вирусы) остаются на другой стороне. Фильтр обратного осмоса действует под давлением, которое заставляет проходить воду через мембрану и тем самым избавляет ее от загрязнителей.

Почему система обратного осмоса столь популярна

Эта технология способна удалить до 99% загрязнителей. Все, что нужно, это правильно установить систему обратного осмоса.

Среди преимуществ использования выделяют:

Эффективность: такие системы способны удалять большинство загрязнителей, превращая водопроводную воду в безопасную для потребления.

Экономия: в долгосрочной перспективе использования, осмос дешевле, чем покупка бутилированной воды.

Удобство: установив однажды, можно получать экологичную воду у себя дома главное вовремя менять фильтры.

Установка системы фильтров обратный осмос требует некоторого технического опыта, но может осуществляться самостоятельно. Вот основные шаги:

Выбор места установки: лучше устанавливать под раковиной в кухонном шкафу, где есть доступ к водопроводу и канализации.

Установка пред фильтра: он поможет улучшить работу мембраны, предварительно очищая от крупных частиц.

Установка мембраны: она будет фильтровать на микроскопическом уровне, удаляя все оставшиеся загрязнители.

Установка пост фильтра: он проводит окончательную очистку перед тем, как вода поступит к потребителю.

Подключение к водопроводу и канализации, следуя инструкциям производителя.

Тестирование: перед началом использования пропустите через систему несколько литров воды и проверьте на наличие утечек.

Важно убедиться, что система установлена правильно, чтобы гарантировать эффективность и долговечность. Помимо установки, важно регулярно обслуживать систему, включая замену фильтров и проверку работы. Регулярное обслуживание поможет продлить срок службы и гарантировать качество воды.

Как выбрать фильтр с осмосом

Выбор водяного фильтра с обратным осмосом зависит от многих факторов. Некоторые из них включают:

Количество загрязнителей: если есть сильные загрязнения, требуется более продвинутое устройство.

Ежедневный объем: в зависимости от того, сколько используете каждый день, требуется устройство большей или меньшей мощности.

Бюджет: стоимость может варьироваться. Важно выбрать ту, которая соответствует бюджету, не жертвуя при этом качеством.

Выбирая фильтр воды, вы делаете важный шаг к здоровому образу жизни. Ведь качество жидкости, которую пьем каждый день, играет значительную роль в нашем здоровье и благополучии. Это инвестиция, которая в долгосрочной перспективе себя оправдывает.