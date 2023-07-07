Гид потребителя: Как правильно подобрать браслет по размеру запястья?

Бижутерные браслеты пользуются огромной популярностью, как среди женщин, так и мужчин. Они представлены на рынке в огромном количестве, отличаются толщиной, размером, застежкой, цветом декоративного покрытия, декором и др.

Особым спросом в последнее время пользуется стильный браслет с украинской символикой, который можно заказать в интернет-магазине по доступным расценкам. Он изготавливается из гипоаллергенных материалов и не вызывает аллергических реакций. При покупке важным нюанс – это правильный размер браслета на руку.

Особенности выбора браслета по размеру запястья

Перед тем, как измерить запястье для браслета, необходимо приготовить сантиметр. Ленту следует обернуть в самом широком месте и добавить до 1,5 см, чтобы исключить дискомфорт при ношении аксессуара.

При отсутствии сантиметровой ленты можно использовать любые подручные средства. Это может быть шнурок, нитка, полоска из бумаги и т.д. Затем нужно обернуть запястье и измерить полученный отрезок обычной линейкой.

Стоит отметить, что при выборе украшения с массивными камнями или декором, не надо прибавлять дополнительные сантиметры, так как оно должно сидеть плотно на руке. Выбирая изделие с крупными звеньями, наоборот, нужно прибавить примерно пару сантиметров, так как в противном случае оно будет образовывать некрасивые заломы.

Если браслет с застежкой, то оптимальным размером считается тот, когда между ним и рукой свободно помещается большой палец. Правильно подобранный размер гарантирует то, что аксессуар не спадет во время ношения. Дополняют браслеты также оригинальными кольцами, которые также начали делать в патриотическом стиле https://kondratiuk.com.ua/cp99474-patrioticheskie-ukrasheniya-koltsa.html даже известные производители.

К преимуществам такой бижутерии, в том числе колец и браслетов. Относят:

презентабельный вид;

доступность;

износостойкость;

прочность и долговечность;

схожесть с благородными металлами;

простой уход;

огромный ассортимент;

гипоаллергенность и др.

Как должен сидеть браслет на руке?

Браслет не должен передавливать руку и тем самым вызывать дискомфорт при повседневном ношении. Для этого необходимо правильно подобрать размер, учитывая обхват запястья. Производители рекомендуют пользоваться размерной сеткой, это упростит выбор изделия.

Так, для обхвата запястья от 14 до 15,5 см оптимально подойдет браслет длиной 16 см или XS. Также следует учесть и материал изготовления, например, кожаные в процессе ношения немного растягиваются в отличие от металлических.

Размер запястья у женщин меньше, чем у мужчин, но способ измерения один и тот же. Если украшение в виде цепочки, то она должна ниспадать. Если это обруч, то он должен свободно надеваться, но при этом не падать с опущенной руки.