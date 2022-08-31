Гид потребителя: почему “умные часы” и ремешки к ним так популярны

То, что технологии захватывают нашу жизнь, становится все более и более очевидным. Мало того, что наши телефоны, квартиры и автомобили оснащены все большим количеством технологий – наши гаджеты также начинают подбираться ближе к нашему телу.

Сегодня наши смарт-часы сопровождают нас повсюду, и помимо возможности видеть уведомления Facebook прямо на дисплее, они также отслеживают, сколько мы двигаемся в течение дня. При этом эти устройства уже обросли множеством аксессуаров, главным из которых является ремешок для “умных” часов, ставший хитом продаж наравне со смарт-часами.

Связано это с тем, что смарт-часы мультифункциональны, и пробежав в них утреннюю дистанцию, контролируя пульс и выполняя задания встроенного тренера, человек помывшись и позавтракав идет в них на работу, отслеживая на устройстве напоминания календаря, принимая звонки и просматривая сообщения. Сменные ремешки, позволяют владельцу использовать одни для занятий спортом, как правило, это силиконовые водоотталкивающие ремешки, другие для работы в офисе, обычно это кожаные или в виде браслетов из металла.

Почему “умные часы” так популярны

От датчика пота, обнаруживающего подагру, до устройства, отслеживающего, что вы едите, скоро появится носимая технология для отслеживания и измерения практически всего, о чем вы только можете подумать.

А это означает всплеск продаж носимых устройств в ближайшие несколько лет: по данным аналитической компании CCS Insight, в 2024 году ожидается поставка около 303 миллионов устройств, что почти вдвое больше, чем сегодня. Параллельно, соответственно, растет и рынок аксессуаров.

Вот некоторые из главных функциональных особенностей современных смарт-часов:

Предупреждения и уведомления — самая популярная функция умных часов.

— самая популярная функция умных часов. Функции, связанные со временем — из-за своих функций смарт-часы рассматриваются скорее как смарт-устройства, чем часы. Однако, по сути, эти устройства по-прежнему являются часами. Помимо определения времени, смарт-часы имеют дополнительные функции, связанные со временем, включая секундомеры и будильники.

из-за своих функций смарт-часы рассматриваются скорее как смарт-устройства, чем часы. Однако, по сути, эти устройства по-прежнему являются часами. Помимо определения времени, смарт-часы имеют дополнительные функции, связанные со временем, включая секундомеры и будильники. Функции для здоровья и хорошего самочувствия — еще один популярный набор функций, используемых многими пользователями умных часов. Многие умные часы могут работать как фитнес-трекеры. Они включают в себя такие функции, как: Мониторы сердечного ритма. Шагомеры. Трекеры физической активности (для бега, плавания, езды на велосипеде и т. д.). Мониторы артериального давления. Мониторы сна.

— еще один популярный набор функций, используемых многими пользователями умных часов. Многие умные часы могут работать как фитнес-трекеры. Они включают в себя такие функции, как:

Функции звонков/сообщений — позволяют пользователям звонить по телефону и принимать звонки.

«Несмотря на глобальные препятствия на рынке технологий, носимые устройства сумели сохранить большой интерес со стороны клиентов, особенно среди новых покупателей. Мы считаем, что во время пандемии люди стали более сосредоточены, чем когда-либо, на отслеживании своего самочувствия, что побудило многих задуматься о покупке умных часов или фитнес-трекера. Исследование показало, что возможности отслеживания состояния здоровья и фитнеса на носимых устройствах чрезвычайно популярны среди клиентов», — отмечают эксперты.

Такие функции, как мониторинг сердечного ритма, теперь являются стандартными для всех наручных устройств, а более продвинутые функции, такие как измерение электрокардиограммы (ЭКГ), уже доступны и более нижней от премиум-устройств ценовой группе. На подходе новый датчик артериального давления без манжеты, который разрабатывается стартапом Blumio. Датчик, предназначенный для интеграции в носимое устройство, совершит революцию в диагностике и лечении гипертонии.

Крупные компании стремятся опередить друг друга в своих предложениях, касающихся здоровья и благополучия, с точки зрения датчиков на их носимых устройствах, которые отслеживают такие показатели, как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, частота дыхания и другие. И понимание, которое они дают клиентам в отношении их личных данных. Функции отслеживания состояния здоровья и физической формы неизменно считаются наиболее важной причиной, по которой люди выбирают “умные” часы, и являются одними из наиболее часто используемых функций на этих устройствах. По этой причине ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем.

Тенденции

В то время как границы между повседневными носимыми устройствами и передовыми медицинскими устройствами могут показаться все более размытыми, эксперты отмечают, что устройства на потребительском рынке не следует считать подходящими для настоящих медицинских целей. Они могут дать хорошее представление о вашем здоровье, но пользователи не должны полагаться на них для каких-либо особо верных диагнозов.

Еще одна ключевая тенденция — носимые устройства с возможностью подключения, такие как смарт-часы, которые могут подключаться к сотовой сети без использования смартфона. Цель таких устройств, предназначенных для детей и пожилых пользователей, — поддерживать связь людей со своими близкими, предоставляя кому-то возможность следить за благополучием и местоположением члена семьи, а также легко связываться при необходимости.

Данные — еще одна область, в которой компании улучшают свою устройства. Многие платформы теперь предлагают агрегированные показатели благополучия, основанные на отзывах с нескольких датчиков. Одним из недавних примеров, является оценка стресса Fitbit, которая основана на новом датчике для измерения электродермальной активности (измеряемой электрическими импульсами в поте), наряду с существующими показателями, такими как частота сердечных сокращений и время.

Список новых и инновационных носимых устройств можно продолжать и продолжать, в том числе ожерелья, которые могут контролировать загрязнение воздуха, и маски для сна, которые обещают обеспечить более спокойную ночь и многозадачность в качестве своего рода будильника, чтобы разбудить владельца по утрам. Но хотя они изобретательны и новы, немногие из них вышли на уровень массового рынка. Эти продукты являются нишевыми по сравнению с умными часами и фитнес-трекерами.