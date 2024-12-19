Гид путешественника: как устроена система здравоохранения в Румынии

Многие мигранты и беженцы интересуются вопросом лечения после переезда в Румынию, Польшу, Чехию и другие восточноевропейские страны входящие в ЕС. Эксперты миграционной компании GootoEU, которая предоставляет юридические услуги, отмечают, что система здравоохранения стран Евросоюза отличается от предложенной в странах бывшего СССР, и Румыния не исключение.

Отзывы GootoEU клиентов показывают, что те, кто выбрал иммиграцию в эту страну, не всегда знают, как обратиться за медицинским обслуживанием. Поэтому предварительно важно разобраться, как тут устроено здравоохранение и как попасть в больницу, если потребуется.

Обязательное медицинское страхование

Клиенты, которые оставляют отзывы о GootoEU и делятся своим опытом иммиграции, рассказывают, как важно оформить страховку. Это обязанность каждого, кто получил гражданство Румынии. Она обеспечивает финансирование системы медицинского обслуживания. Страховые взносы рассчитываются на основе ежемесячных доходов граждан и зависят от размера заработной платы.

Такая модель страхования позволяет пополнять бюджет средствами, необходимыми для поддержания бесплатной медпомощи и выплаты зарплат персоналу.

Частные медучреждения

80% жителей пользуется услугами государственных больниц. Тем не менее частные медицинские учреждения также популярны. Они предлагают повышенный уровень комфорта и особый сервис, привлекая тех, кто может позволить себе дополнительные расходы на здоровье. Частные медучреждения оснащены современным оборудованием и предлагают короткие сроки ожидания для лечения. Несмотря на это, универсальность системы здравоохранения сохраняется благодаря доступности бесплатного лечения в государственных больницах.

Что делать, если заболел?

При плохом самочувствии необходимо в первую очередь посетить своего семейного врача или терапевта, который играет ключевую роль на начальном этапе оказания медицинской помощи. Врачи общей практики проводят первичный осмотр, необходимые диагностические процедуры и выдают направление к нужным специалистам или в больницу.

Если требуется специализированное лечение, пациент получает направление и обращается в соответствующее учреждение. Экстренные случаи обслуживаются в отделениях скорой помощи государственных больниц, где неотложные медицинские услуги оказываются независимо от наличия у пациента страхового полиса.

Преимущества системы здравоохранения в Румынии

В отзывах о GootoEU можно найти упоминания о таких плюсах системы здравоохранения в Румынии:

Бесплатное лечение в государственных больницах обеспечивает доступ к необходимой помощи для всех граждан.

Система включает в себя первичную, специализированную и неотложную медицинскую помощь.

Высокое качество обучения врачей и медперсонала, современное оборудование ставит медицину в стране на уровень выше, чем в государствах СНГ.

Наличие специализированных клиник и центров для лечения заболеваний разной сложности позволяет пациентам получать высококвалифицированную помощь.

Перечисленные преимущества системы оказания медицинской помощи делают Румынию довольно привлекательным местом для иммиграции.

Недостатки системы здравоохранения в Румынии

Несмотря на обязательное медицинское страхование, государственные больницы часто сталкиваются с нехваткой средств по сравнению с более развитыми странами Европейского Союза. Также процесс получения медицинской помощи в них осложняется бюрократией и долгими сроками ожидания, особенно для плановых операций и консультаций узких специалистов.

Заключение

Медицина в Румынии является доступной и эффективной. Благодаря универсальной системе, включающей как государственные, так и частные медучреждения, граждане вправе выбирать, куда обратиться в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. По ряду критериев здравоохранение в стране превосходит большинство государств бывшего СССР.