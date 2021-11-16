В Рубіжному на Луганщині вбили поліцейського

16 листопада в місті Рубіжне, Луганської області, на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.

На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група ГУНП, ДБР, а також співробітники УПП та внутрішньої безпеки поліції.

Обставини події встановлюються.

На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції.

Патрульна поліція України