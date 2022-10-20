БЕБ упередило розтрату понад ₴205 млн. бюджетних коштів

За результатами аналізу закупівель поставок товарів та надання послуг за державні кошти, співробітники Бюро економічної безпеки України виявили численні випадки завищення цін, визначення переможців з найменш вигідними умовами, недоцільності проведення публічних закупівель та інших порушень. Відповідно до рекомендацій БЕБ, ініціатори таких закупівель відмінили процедури, розірвали договори, не проводили розрахунки. Загальна сума збережених таким чином бюджетних коштів склала понад 205 млн грн.

Особливу увагу співробітники БЕБ приділяють компаніям що тим чи іншим чином пов’язані з країною агресором.

Нещодавно, аналітики БЕБ встановили ризики нанесенню шкоди економічній безпеці нашої держави під час укладання ПАТ договорів на закупівлю акумуляторних батарей для електротягів, проводів тощо.

Загальна вартість угоди становила понад 20,5 млн грн. Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками виявили, що одним із засновників компанії-постачальника є громадянин російської федерації. Тож отримані грошові кошти за результатами розрахунків по згаданій угоді, можуть перераховуватися у вигляді дивідендів або інших форм в адресу рф для подальшого спонсорування тероризму.

З метою недопущення використання цих коштів для фінансування збройної агресії російської федерації проти України, співробітники БЕБ рекомендували зазначеній державній компанії додатково перевірити свого контрагента з одночасним призупиненням розрахунків. А також розірвати договори закупівель. Що відповідно і зробила державна компанія.

Завдяки вжитим заходам БЕБ, перерахування понад 20,5 млн грн на адресу суб’єкта господарювання, який підконтрольний громадянину російської федерації, упереджено. Кошти в бюджеті збережено.

“У своїй діяльності співробітники БЕБ враховують досвід іноземних колег, які роблять акцент на аналітичній роботі, та впроваджують його на практиці. Краще запобігти, не допустити вчинення правопорушення, діяти на упередження, а не постфактум. БЕБ рухається у цьому напрямі. Завдяки систематичній аналітично-інформаційній роботі вже збережено для бюджету понад 205 млн грн.

БЕБ рекомендує усім державним компаніям та органам виконавчої влади, що здійснюють закупівлі, посилити контроль за їх проведенням під час воєнного стану в Україні. Здійснювати перевірку учасників публічних закупівель на предмет їх афілійованості з рф та рб, та у разі встановлення таких фактів вжити заходів щодо унеможливлення їх участі”, – зазначив заступник Директора БЕБ Олександр Кучеренко.

Бюро економічної безпеки України