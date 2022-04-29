Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall

Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені на Київщині отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.

Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.