Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall

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Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені на Київщині отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.

Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.

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