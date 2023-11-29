Кабмін вирішив скасувати паперові гарантії на побутову техніку та телефони

Споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному вебсайті виробника

В Україні впорядкували та цифровізували надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів. Це дозволить спростити ведення бізнесу, диджиталізації бізнес-процесів та покращити сервіс, що надається кінцевому споживачу. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України 28 листопада.

Як розповіли у Мінекономіки, йдеться про постанову “Про затвердження порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів“. Що змінює цей документ:

споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному вебсайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну;

зменшується навантаження на бізнес шляхом скасування паперових форм (9 форм), які продавці зобов’язані заповнювати при гарантійному обслуговуванні товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій Держпродспоживслужбою.

Які товари підлягають гарантії

Відповідно до ст. 1 закону України “Про захист прав споживачів”, технічно складні побутові непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші) складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк. Перелік груп товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, затверджено постановою уряду від 16 березня 2017 року № 23. До них відносяться холодильники, відеокарти, пилососи, квадрокоптери, фотокамери, швейні машини, пральні машини, принтери, морозильні камери, компресори, ноутбуки, планшети, бойлери, домофони, телевізори, монітори, процесори, смартгодинники, ігрові приставки та інші. // informator.ua