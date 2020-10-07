Как бороться с коллекторами, если вас указали поручителем по кредиту

7 октября в медиацентре «Информатор» главный специалист отдела «Днепровское бюро правовой помощи № 2» Данил Смага рассказал, что делать, если вас указали поручителем по кредиту, кто такие коллекторами и как с ними бороться.

Кто такие коллекторы, и на каких основаниях они требуют вернуть долг

«Те люди, которых принято считать коллекторами, являются финансовыми организациями, которые имеют право требования по кредитному долгу, – говорит Данил Смага, главный специалист отдела «Днепровское бюро правовой помощи № 2» Днепровского местного центра по оказанию вторичной правовой помощи.

Они могут получить это право, если банк расформировался и перепродал им право требовать от вас кредитные деньги, или в случае, если действующий банк перепродал право требования по кредитным договорам, по которым они уже фактически ничего не могут получить на законодательном уровне. У самого банка тоже может быть подразделение, которое занимается психологическим давлением на людей и требует вернуть кредитные деньги.

Такое обычно происходит, когда нет законных оснований требовать эти деньги или есть кредит от 2010 года, или исковая давность уже прошла. Они понимают, что в судебном порядке это уже не произойдет и им эти деньги не вернут. Поэтому банк нанимает таких людей или продает им кредитные договора. Эти люди занимаются психологическим давлением, звонят людям и требуют вернуть долг».

Что делать, если знакомый указал вас поручителем

«Во-первых, поручительство возникает из договорных обязательств, то есть должник (ваш друг) должен был заключить с вами договор о поручительстве, по которому вы ручаетесь выполнять его обязанности по кредитному договору. Этот договор нужно нотариально заверить. Только тогда у человека возникает обязанность перед третьими лицами вернуть ваш долг. В договоре указано, какой предмет, куда он должен вернуть и кто может обращать право требования по этому договору, – сообщает Данил Смага.

Если знакомый просто указал ваш номер телефона, то на это не нужно реагировать, а просто запастись терпением и обходить эти требования путем блокировки лиц, которые вам звонят. Если они угрожают прийти к вам домой, то знайте, что это не произойдет, потому что они прекрасно знают, что не имеют право приходить, психологически или физически на вас влиять, проникать в ваше жилье. Все это является противоправными действиями, которые подпадают под действие уголовного кодекса.

Поэтому все-таки возможно психологическое влияние на вас, телефонные звонки вам и вашим родственникам. Просто нужно запастись терпением, блокировать их и не реагировать. Есть такие случаи, когда человек, который морально выстоял это давление со стороны тех, кто требует оплатить, перестал получать звонки, и на этом вся история закончилась. У нас есть клиенты, которым мы советуем не применять никаких действий и никак с ними не общаться. Коллекторы все понимают, сами исключают ваш номер из базы, поскольку они ничего не добились. Есть люди, которые отдают деньги и даже платят больше в результате психологического давления и угроз. Это конечно минус нашего общества в том, что они не знают, как вести себя в таких случаях».

Как могут взыскать кредитные деньги с поручителя

По словам юриста, для этого должно быть решение суда. «Иногда, как они это сейчас делают, коллекторы берут старый кредитный договор, идут к знакомому частному нотариусу, он совершает исполнительную надпись, потом эту надпись несут знакомому частному исполнителю, который обращает исполнение на вашу зарплату, в результате чего ваше предприятие высчитывает из вашей заработной платы определенный процент.

Это все оспаривается в судебном порядке, поскольку существует много нарушений, как при вынесении этих исполнительных надписей, так и при открытии исполнительного производства. Однако у нас все-таки существует такой пробел в законодательстве, раз они имеют право это делать в какой-то степени и делают это.

Это касается случаев, когда вы выступили поручителем по договору, либо являетесь непосредственной стороной давнишнего кредитного договора. В таком случае коллекторы могут вам не звонить, но путем таких исполнительных надписей обращаться к «черным» нотариусам. Ведь они прекрасно понимают, что через суд ничего не добьются».

Как избежать общения с коллекторами

«Если коллекторы вам все-таки звонят, то вы должны потребовать у них какую-либо информацию о том, где вы выступили поручителем и где вы должны что-то вернуть. Если вам не предоставляют такие документы, то это обычное вымогательство и нарушение частной жизни, в соответствии с чем можно открывать уголовное производство, обращаться в органы национальной полиции в соответствии со статьей 182 «Нарушение неприкосновенности частной жизни, вымогательство и мошенничество», – заявил Данил Смага.

К сожалению, с нашей нацполицией у нас не было позитивных случаев решения этих вопросов. Полиция прекрасно понимает, что это сложные дела и они не найдут концов. Они просто пишут отписки, что вы обратились к нам с таким-то обращением, однако мы провели проверку и ничего не нашли. Поэтому нужно добиваться через суд внесения ведомостей в ЕРДР и открытия уголовного производства. Только таким путем можно чего-то добиться, чтобы они открыли досудебное расследование. Поэтому есть три способа, как избежать общения с коллекторами: судебные тяжбы, игнорирование или смена sim-карты».

Что делать, когда микрокредитные организации насчитывает штрафы

В данном случае речь идет о потребительском кредите. «Есть такой паспорт потребительского кредита, который вы подписываете, когда берете деньги. Даже если вы его не подписываете, а в онлайн документе нажимаете кнопку «Да, я согласен», и вам переходят эти деньги на карту, то есть факт получения вами этих средств, – подчеркнул юрист.

Поэтому вы уже не должны кричать о том, что вас обдурили. Вы с самого начала знали, что берете кредитный долг, вы это подтвердили, поэтому вы должны выполнить те условия, которые изложены на тех сайтах или на той бумаге, с которой вы согласились. Если там написаны такие-то проценты и вы уже на них согласились, то вы должны вернуть ту сумму, которую брали.

У нас было множество клиентов, которые приходили и говорили, что сотрудничали с теми организациями, возвращали все вовремя, и они их не беспокоили. Это истина, которую нужно знать всем. А есть люди, которые не возвращают. На них естественно наседают, пытаются выбить деньги, психологически давят. Их действия можно назвать как незаконными, так и неурегулированными законом, поскольку коллекторская деятельность у нас пока не урегулирована. Поэтому если вы брали кредит, то возвращайте его. Однако с кредитными союзами лучше не связываться, особенно с микрофинансовыми организациями».

Советы поручителям и тем, кто берет кредиты

«Для поручителей у меня одна рекомендация – не выступать поручителем, потому что вы сами себя обязываете на те же действия, которые должник должен всяким кредитным организациям. Нужно помнить, что поручительство у нас регулируется соответствующими статьями гражданского кодекса и является таковым, если было совершено законным способом. Если просто указали ваш номер телефона, то это еще не поручительство. Людям, которые берут кредитные деньги в микрофинансовых организациях, нужно быть более осмотрительными и рассчитывать на свои финансовые возможности касательно того, что они подписывают, а также следовать условиям договора, на который они согласились», – подытожил Данил Смага.

Елена Морозова, Информатор