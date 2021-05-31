Как ловить карпа на бойлы их виды и принцип использования

Ловля карпа на бойлы является ловлей крупных карпов на особые шарики из теста, которые готовятся варкой либо паровыми обработками. Бойлы применяют как приманку для рыбы. Такая приманка, которая насажена на крючок, может привлекать карпа собственным внешним видом, ароматом, вкусовыми свойствами. Предварительная приманка — один из важнейших этапов ловли карпа, — отмечают специалисты компании SLOVI.

Что такое бойлы

Бойлы для рыбалки являются маленькими плотными шариками размером 0,5-3 см, и в составе содержат муку с крупой и ароматизатором.

Бойлы для карпов являются своеобразными рыбными конфетами. Их в некоторых случаях так и именуют – драже, и даже раскрашиваются они под стать конфеткам. На ощупь шарики отличаются твердостью, довольно сильно пахнут что хорошо подходит для приманки при рыбной ловле.

Виды бойлов

Есть несколько видов таких приманок, которые предназначены для разных условий рыбалок. Бойлы имеют разные размеры, запах и плавучесть. Размер рыбы — один из важнейших факторов при выборе размера бойлов. Чем крупнее рыба, тем крупнее бойлы.

Исходя из размеров, их различают на:

Мини бойлы, диаметр которых может достигать максимум 1,5 см. Подобная приманка предназначена для ловли некрупной рыбы. Так как рыба, может вести себя очень осторожно, то специалисты советуют попробовать кормовой объект маленьких размеров. С таким шариком легче забросить снасть, и он продолжительное время будет свежим, что и может привлечь рыбу. Благодаря таким бойлам ловят карася и маленьких карпов. Большие c диаметром от 1,5 см. С помощью такой приманки лучше ловить карпа и сазана. Подобный вид приманки не предназначен для мелкой рыбы. Есть вероятность, что крупная рыба клюнет на маленький бойл, но вряд ли наоборот.

Рыбу, главным образом манит запах бойла, по этой причине их принято классифицировать по типу ароматизаторов, использующийся при их производстве. В этом плане бойлы принято делить на три категории:

рыбный аромат. Производятся на основании рыбной муки.

сладкий аромат, к примеру ягодный или фруктовый.

натуралный, к примеру, кукуруза, мед и прочие.

Важный момент: необходимо таким образом подбирать запах бойлов, чтобы он явно различался от запаха прикормок. Кроме размера, цвета и вкуса, бойлы различаются по текстуре и плавучести.

Принцип ловли карпа на бойлы

Перед ловлей от рыбака нужно тщательное ознакомление со строением дна водоёма. Так как только от данного свойства зависит правильный вид применения наживок. А бойлы, даже самые лучшие, мало пригодятся, если вы ищете карпа не в том месте и не в то время .

Бойлы — это универсальная наживка, которую можно использовать как для верховой, так и для донной ловли. Важный момент: на твёрдом донном основании из глины и песка применяют тонущий бойл, ложащийся на дно.

Карп ест со дна, поэтому они не боятся приманок на дне. Как прикормочные элементы и приводы применяют пылящие насады, издалека влекущие рыб созданием мутного всплывающего пятна, к тому же вызвая таким образом интерес к точке лова.

Плавающий бойл может влечь рыбу в точку лова появлением запаха. Суспендеры же рыбе лучше собрать в толще воды, около дна. Неверный выбор насадок по её характеристикам плавучести приводят к зарываниям тонущих приманок в ил.