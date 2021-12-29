Как поднять праздничный дух и атмосферу под Новый год

С возрастом становится всё труднее и труднее испытывать чистую радость от предвкушения новогодних праздников. Если в детстве достаточно было одного лишь снега за окном, то в зрелом возрасте порой приходится постараться, чтобы испытать тот самый праздничный дух и атмосферу.

Эксперты рассказывают, как поймать новогоднее настроение.

Создайте правильное окружение

Многие люди в зрелом возрасте начинают лениться и перестают увлекаться такими мелочами как украшение дома. Поставили елку, игрушек навесили и хватит. Это неправильно, ведь, чтобы поймать дух праздника, нужно весь дом украсить соответствующим образом. На шторы повесить гирлянды, на окна приклеить разные снежинки из бумаги или пластика – как в детстве. Не стоит забывать и о разноцветном дождике, ведь с его помощью любую, даже самую скучную вещь можно сделать яркой и праздничной. И да, наряжать дом нужно вместе с родными, так как этот процесс позволит всем вместе почувствовать себя одним целым.

А вот еще несколько лайфхаков, которые помогут создать правильное настроение в доме:

Разместите в доме в разных местах измельченные мандариновые корки. Если их измельчить, концентрация запаха будет куда более сильной. Также для создания подходящего запаха можно купить специальные ароматизаторы, но это будет всё же химия, а мандарины – натурпродукт. Накануне праздника проведите генеральную уборку. Чистота в доме всегда вызывает приятные эмоции, и она лишь способствует тому, чтобы жильцам было приятнее наслаждаться домашним уютом. Включите на фоне старые новогодние фильмы. Кто-то скажет, что это банально, кому-то это покажется слишком шаблонным, но всё же это действительно работает. Дилогия «Один дома», фильм «Четыре Рождества, «Фильм Фред Клаус, брат Санты», «Полярный экспресс» и многие другие культовые киноленты – все они помогут вам прочувствовать дух Нового года или Рождества.

В конце концов, будьте добрее к родным и близким, даже если вам очень неловко и сложно перебороть привычные шаблоны поведения. Они у вас одни такие, так что любите их, и демонстрируйте свою любовь на протяжении всего года.

Где можно еще зарядиться новогодним настроением

Есть еще один хороший проверенный способ, как создать себе правильный настрой – взять родных и близких и куда-нибудь сходить вместе. Например, на новогодний концерт или тематический спектакль. Для киевлян вариантов море:

Christmas Jazz – 25 декабря, Дом Кино.

Speakeasy Jazz Рождественское – 26 декабря, CARIBBEAN club.

«Гринч – похититель Рождества» – 19 декабря, Дом Кино.

«Импровизационное представление КУПЕ. Новогодняя поездка» – 29 декабря, Арт Братислава.

«Дед Мороз в Королевстве Шоколада» – 27 декабря, Дом Кино.

Впрочем, и в любом другом городе Украины можно найти массу увлекательных представлений и концертов, которые помогут создать правильный праздничный настрой. Главное – не сидите дома слишком много, ведь вы заслуживаете свою порцию счастья.