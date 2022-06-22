Как получают вид на жительство во Франции украинцы

ВНЖ Франции – возможность на законных основаниях жить, работать и учиться в стране иностранцам. Оформление этого статуса требует времени, сил, внимательности и максимального участия в процессе. Есть специальная процедура выдачи такого документа.

Что такое ВНЖ

Вид на жительство – официальный статус, позволяющий иностранцу легально находиться на территории страны в течение продолжительного времени. Существует несколько категорий этого статуса во Франции:

временный ВНЖ – выдается на 1 год при первом обращении с возможностью последующего продления;

для категории «Таланты и навыки» выдается людям с выдающимися способностями сразу на 4 года;

ПМЖ – выдается мигранту после 5 лет в статусе ВНЖ, еще через 5 лет он сможет претендовать на гражданство;

для категории финансово обеспеченных пенсионеров, выдается сразу на 3 года с возможностью дальнейшего продления;

по упрощенной схеме без права на трудоустройство для финансово обеспеченных лиц (с уровнем ежемесячного дохода не ниже 1300 евро на человека).

Порядок оформления ВНЖ во Франции

Иностранцы, планирующие в течение продолжительного времени жить во Франции, должны сначала открыть длительную визу на 1 год. За 2 месяца до окончания ее срока подаются документы на ВНЖ. Претендент на этот статус должен соответствовать ряду критериев:

возраст от 18 лет;

знание французского языка на разговорном уровне;

наличие договора аренды жилья;

наличие постоянного источника дохода на уровне не ниже 1300 евро в месяц или официального трудоустройства;

отсутствие долгов;

соблюдение законов родной страны и Франции.

Также рассчитывать на этот статус могут, вступившие в брак с гражданами Франции.

Для оформления статуса необходимо сначала зарегистрироваться в Офисе по вопросам интеграции и иммиграции. Здесь вам предоставят список необходимых документов. В него входят:

заявление, формуляр, выданный в OFII;

основание для получения ВНЖ;

загранпаспорт, заверенный перевод документа;

подтверждение места жительства;

подтверждение официального трудоустройства или регулярного дохода;

чек об оплате обязательного сбора.

Дополнительно нужно предоставить справку о состоянии здоровья. Иностранца, который претендует на этот статус, могут пригласить на дополнительное собеседование, чтобы уточнить персональные данные.

Срок рассмотрения заявки составляет 60 дней, после этого заявителю выдают официальный документ, разрешающий находиться на территории государства в течение указанного срока. Статус ВНЖ не предполагает предоставление социальных гарантий – медицинской страховки, денежных пособий, но он дает широкие перспективы для жизни, работы в Европе, поэтому стоит задуматься о его получении, если у вас есть такая возможность.