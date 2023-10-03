Как проявляется недостаток йода и как с ним бороться

Йод участвует в важных процессах в организме, в частности, в образовании гормонов щитовидной железы. Его недостаток влияет на работу всех органов и систем, поэтому нельзя допускать дефицита. Если возникают симптомы недостатка — следует сдать соответствующие анализы и обязательно проконсультироваться с врачом.

Если дефицит является значительным и пополнить его естественным способом не получается — врач может выписать рецептурный препарат Калий Йодид https://liki.ua/ru/shop/brands/kaliyu_yodid-5409, его важно принимать только тогда, когда действительно в нем есть необходимость. Приобрести препарат можно аптеке.

Как проявляется недостаток йода в организме

Недостаток йода в организме может быть незамеченным, однако дефицит невозможно пропустить. Организм сигнализирует о дефиците следующими проявлениями:

быстрая утомляемость;

ломкость ногтей, ломкость и выпадение волос;

сухость кожи, зуд и шелушение, преждевременное старение;

ухудшение памяти и внимания;

ухудшение аппетита или неконтролируемое употребление пищи;

проблемы со сном, повышенная сонливость днем и бессонница ночью;

снижение веса или избыточный вес, ожирение;

нарушение менструального цикла, бесплодие;

депрессивные состояния, апатия, депрессия.

Дефицит йода можно предупредить, если сбалансировано питаться и в случае первых симптомов недостатка пройти соответствующее обследование, обратиться к эндокринологу.

Как бороться с недостатком йода в организме

Для профилактики дефицита йода и пополнения его запасов при незначительном недостатке стоит скорректировать питание. Стоит ввести в свой рацион достаточное количество рыбы и морепродуктов (креветки, мидии, кальмары, икра, морская капуста). Именно морепродукты являются крупнейшим природным источником йода.

Также стоит употреблять перепелиные яйца, больше свежей зелени. Молочные продукты также богаты йодом, поэтому их также важно ввести в свой ежедневный рацион. Йод содержится в овощах, в частности, баклажанах, редисе, картофеле, моркови, красной свекле. Есть он и во фруктах: цитрусовых, ананасах, хурме, дыне.

Если есть определенная нехватка йода в организме — врач даст рекомендации по пополнению его запасов, однако предварительно назначит анализ крови для определения уровня недостатка. При значительном дефиците назначается препарат Калий Йодид, однако целесообразность его приема определяет исключительно специалист при отсутствии противопоказаний. Не стоит заниматься самолечением, ведь оно может привести к серьезным проблемам со здоровьем.