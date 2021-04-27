Как самостоятельно ухаживать за бородой: советы специалистов из барбершопа

Бороды уже давно являются классическим видом для мужчин, и мода на них не исчезнет в ближайшее время. Мужчины будут искать способы отрастить ухоженную бороду, искать лучшие методы стрижки, а также инструменты, чтобы укротить волосы на лице.

Процесс создания целостного образа невозможно представить без укладки бороды. Это изюминка, которая подчеркивает черты лица и придает ему мужественности. Но как сэкономить время на укладке бороды, как быстро и аккуратно сформировать укладку без помощи профессионального барбера? Парикмахеры барбершопа «ЦирюльникЪ Вarbershoр», которые знают, как сделать укладку бороды за максимально короткое время, дают некоторые рекомендации по самостоятельному уходу за бородой.

Укладка бороды: основы основ

Перед тем, как формировать бороду, важно подготовить основу, ведь любые косметические средства следует наносить после мытья и тщательной сушки.

Мытье бороды

Ежедневное мытье бороды приводит к сухости кожи и ухудшению состояния волос.

Вода должна быть комнатной температуры – это позволит не навредить волосяному покрову.

Шампуни и бальзамы для мытья бороды, обычно созданы на основе природных составляющих.

Дополнительные процедуры – обязательны. Всего капля специального масла напитает кожу, смягчит волосы и упростит процесс укладки.

Сушка бороды

Постарайтесь отказаться от фена, ведь растительность на лице очень чувствительна как к температурам, так и к механическим повреждениями. И регулярное использование фена оказывает пагубный эффект.

Промокнуть волосы махровым полотенцем – идеальный вариант.

Не трите бороду полотенцем в разные стороны – это истончает и ломает волоски.

Дождитесь полного высыхания бороды.

Стрижка

Конечно, на регулярное посещение барбершопа не у каждого хватает времени. Именно поэтому, для самостоятельной корректировки геометрии бороды, обзаведитесь триммером или ножницами, которые помогут избавиться от отросших волосков.

Расчесывание

В арсенале каждого бородача должен быть гребешок с частыми зубчиками (наилучшим вариантом считаются инструменты из натуральных материалов, например дерева). После мытья необходимо расчесать бороду в разных направлениях.

Средства стайлинга

Помимо базовых инструментов, каждый счастливый обладатель густой растительности должен иметь профессиональные косметические средства.

Гель для укладки

Гель предназначен для надежной фиксации. Если нужно, чтобы борода на протяжении всего дня имела безупречный вид, то гель идеально зафиксирует укладку и придаст блеск.

Бальзам

Ежедневное нанесение бальзама на бороду помогает напитать кожу и придать укладке стойкости.

Воск

Данное средство менее популярно, в сравнении с вышеперечисленными, так как предназначается для моделирования сложных укладок или отдельных прядей. Важно не перебарщивать с воском, так как волоски могут склеиться или выглядеть жирными.

Масло

Масло – универсальное средство, смягчающее и питающее кожу лица. Особенно данное средство актуально для обладателей жестких волос.

Укладка волос на бороде: подробная инструкция

Чтобы сделать красивую укладку, не обязательно регулярно посещать барбершоп, ведь достаточно иметь базовые навыки и инструменты, чтобы самостоятельно формировать свой образ.

Теплой водой, с использованием гипоаллергенного средства вымойте волосы на лице. Промокните их махровым полотенцем. Нанесите каплю смягчающего масла и распределите его по направлению роста. Осторожно расчешите волосы. При наличии торчащих волосков, подкорректируйте форму триммером. Нанесите наиболее подходящую для укладки косметику. Создайте нужную форму. Нанесите масло (при необходимости).

Иметь ухоженную бороду и выглядеть роскошно на протяжении всего дня – просто. Достаточно немного терпения, усилий и ваш имидж не оставит никого равнодушного, отмечают специалисты мужской парикмахерской «ЦирюльникЪ Вarbershoр».