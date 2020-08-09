Как вернуть эвакуированный автомобиль

Парковка в крупных городах может доставлять много проблем, особенно в то время, когда все приехали на работу и пытаются найти место для личного транспорта. Однако большие проблемы вас ожидают в случае, если ваш автомобиль заберет эвакуатор.

Такое может произойти не только с новичками, но и с опытными водителями, так как службы, изымающие ваше ТС, работают очень быстро и внимательно ищут “жертву”. Связано это с тем, что все данные службы частные и ведут свою деятельность исключительно с целью обогащения, а это значит, что чем больше нарушителей они найдут, тем больше заработают.

Из-за того, что организациям выгодно выловить ваш автомобиль в ваше отсутствие, они пытаются эвакуацию произвести максимально быстро, однако далеко не всегда имеют на это право. Поэтому вам следует ознакомиться со всеми возможными причинами эвакуации вашего транспортного средства.

Кстати, следует указать важный нюанс: в ваше присутствие возле ТС служба эвакуации не имеет права забрать ваш автомобиль. Даже если ДПС уже вызвало эвакуатор, и вы подошли к авто, то все действие отменяется, и ваше имущество остается при вас. Но если вашу машину уже погрузили на эвакуатор, то необходимо очень сильно постараться, чтобы уговорить оставить ее, так как согласно закону в этом случае служба не должна его возвращать.

Причины эвакуации авто

Существует ложное мнение, что забрать у вас транспортное средство могут просто за неправильную парковку, однако сделать это могут в том случае, если вы оставили автомобиль так, что он сильно препятствует движению другого транспорта и пешеходов. Но предприятия, пользуясь человеческой неосведомленностью, часто зарабатывают на этом. Помните, что забрать ваше авто имеют право только в случае фото- или видеофиксации нарушения.

К тому же, те самые причины, которые препятствуют дорожному движению, четко прописаны в законе:

транспортное средство своим расположением перекрыло движение минимум двух рядов;

расположено в местах, в которых запрещена парковка по основным пунктам ПДД:

1. на железнодорожных переездах;

2. на трамвайных путях;

3. на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

4. на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

5. на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

6. на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 метров;

7. ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии — ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

8. ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

9. в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

10. ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

расположено так, что делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

расположено на пути движения маршрутного транспорта;

расположено на велодорожке;

расположено на пути коммунального транспорта или мешает его деятельности;

препятствует нормальному движению на парковке.

Как вернуть машину

Если же вы все-таки попали в подобную неловкую ситуацию, то советуем не паниковать, а действовать по предложенному алгоритму:

Убедитесь, что ваш автомобиль забрал именно эвакуатор. Ищите сообщение от сотрудника полиции на месте парковки, если его нет, то звоните 102. Если там скажут, что ничего не знают о вашем ТС, то регистрируйте угон; Если ваш автомобиль был изъят, то идите в отделение полиции. В нем вы должны составить протокол по административному нарушению, подтвердить, что машина ваша и получить записи с видео- или фотофиксацией нарушения; Если на фото- или видеофиксации вы не находите весомых причин для изъятия вашего автомобиля или же таковой просто нет, то сразу идите в суд для того, чтобы потребовать компенсацию ущерба; В ином случае заплатите штраф по нарушению и уточните место штрафплощадки и номер телефона, по которому можно связаться с ее работниками; Заплатите за услуги штрафплощадки заранее, так как на месте такой возможности может не оказаться; При возвращении машины у вас с собой должен быть документ, что она ваша и что штраф и услуги штрафплощадки были уплачены.

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