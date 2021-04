Великобритания и США требуют от России прекратить кампанию по дестабилизации Украины

Великобритания и Соединенные Штаты “твердо противостоят” российской кампании по дестабилизации Киева и призывают Москву к деэскалации в восточной границы Украины.

Об этом заявил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб по итогам телефонных переговоров со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Twitter, передает УНН.

После телефонных переговоров со своим американским коллегой он заявил: “Госсекретарь Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно деэскалировать ситуацию и выполнить международные обязательства, взятые на себя в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе”, — написал Рааб в Twitter.

“Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима”, — добавил британский дипломат.

The UK & US firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering.

