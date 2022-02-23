Учасники територіальної оборони зможуть отримати дозвіл на мисливську зброю за прискореною процедурою

Про це заступник Голови Національної поліції України повідомив сьогодні, 23 лютого, під час брифінгу на тему: «Безпека держави: робота поліції в умовах посиленого режиму».

Олександр Фацевич повідомив, що наразі загальний масив зареєстрованої зброї, пристроїв та газових пістолетів і револьверів у громадян складає понад 1 млн 200 тис. одиниць. Зареєстровано більше 709 тисяч власників вогнепальної зброї та понад 250 тисяч власників спецзасобів.

У лютому 2021 року уповноважені підрозділи видали майже 10 тисяч дозволів на придбання різних видів зброї. А за аналогічний період цього року – більше 10 тисяч 300 таких дозволів», – повідомив заступник глави Нацполіції.

Водночас Олександр Фацевич зазначив, що люди, які захищатимуть країну у складі територіальної оборони, зможуть отримати дозвіл на зброю за прискореною процедурою:

«Відповідна інструкція дозволяє не надавати нам деякі документи, наприклад, щодо проходження навчання чи спецперевірок. Також кожен член добровольчого формування, відповідно до закону, має пред’явити довідку про несудимість. Якщо він є членом тероборони та має посвідчення, підрозділи з контролю за обігом зброї ставитимуть в пріоритет і відпрацьовуватимуть ці документи набагато швидше, а відтак у максимально стислі строки надаватимуть дозвіл».

Водночас заступник глави Нацполіції зазначив, що наразі таких звернень від членів тероборони немає.

Управління комунікації Національної поліції України