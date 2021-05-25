Как визуально распознать наркомана. Признаки употребления наркотических веществ

Наркомания продолжает стремительно развиваться на территории Украины. Перечень видов наркотиков также растет.

Если раньше это были лишь опиумные виды наркотиков, то сейчас на наркорынке преобладают синтетические виды наркотиков: амфетамин, «соли», спайсы, мефедрон, крокодил и так далее — отмечают специалисты по лечению наркомании, наркологического центра «Тонус Плюс».

Наркотики наносят существенный вред здоровью человека, который их употребляет. Наркотики разрушают физическое здоровье человека: разные заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания печени (цирроз, гепатит В и С), нарушение в работе центральной нервной системы, инфекционные заболевания (ВИЧ, СПИД), заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и т.д. Человек переступает через свои ценности, у него начинают преобладать ложь, лень, манипуляции. Кроме этого, употребление наносит вред взаимоотношениям в семье и на работе.

Существуют такие группы наркотиков:

Седативные (опиоиды, метадон, «ширка», героин, маковая соломка, крокодил, морфин). Психостимуляторы (амфетамин, кокаин, «соли», экстази). Производные конопли (марихуана, гашиш). Галлюциногены (ЛСД, марки, псилоцибиновые грибы).

Общие признаки употребления наркотических веществ:

— суженные или расширенные зрачки;

— покраснение глаз;

— нарушение координации движения;

— несвязанная речь;

— побледнение кожи;

— следы от уколов, наличие шприцов, скрученные бумажки;

— манипуляции и уход из дома.

СЕДАТИВНЫЕ

К седативным наркотикам относят наркотические вещества, которые обладают седативным эффектом, то есть «затормаживающим». Люди под действием этих веществ ощущают эйфорию, умиротворение, спокойствие и часто не склонны к активной деятельности.

Визуальные и поведенческие признаки человека, который употребляет седативные виды наркотиков:

— суженный зрачок глаза;

— покраснения глаз и блеск в глазах;

— замедленное дыхание;

— зуд;

— невнятная и прерывистая речь;

— медленные движения;

— нервозность, агрессивность;

— прерывистый сон.

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ

К данной группе наркотиков относят вещества, которые изменяют сознание человека. У него начинаются галлюцинации, он начинает видеть и слышать то, чего нет на самом деле. Являются очень опасными наркотиками, так как под их действием частые случаи смерти в результате галлюцинаций (выпрыгивают из окон, думая, что это бассейн и т.д.).

Визуальные и поведенческие признаки человека, который употребляет галлюциногенные виды наркотиков:

— энергичность;

— жизнерадостность;

— потеря памяти;

— визуальные галлюцинации;

— слуховые галлюцинации;

— нарушения зрения и сознания;

— повышенный пульс;

— дрожь в руках;

— повышенное давление;

— изменение восприятия внешнего мира;

— возбуждение;

— нарушение координации движения.

СТИМУЛЯТОРЫ

К стимуляторам относят наркотические вещества, которые стимулируют работу центральной нервной системы. В результате этого у людей, которые употребляют стимуляторы характерны признаки бодрости и чрезмерной активности.

Визуальные и поведенческие признаки человека, который употребляет стимулирующие виды наркотиков:

— энергичность;

— бодрость;

— расширенные зрачки глаз;

— учащенное сердцебиение;

— повышенное давление;

— болтливость;

— раскрепощенность;

— отсутствие сна;

— потеря аппетита;

— сильное сексуальное влечение;

— повышенная активность.

КАННАБИНОИДЫ

КАННАБИНОИДЫ – вещества, полученные из конопли. Люди, которые употребляют марихуану ощущают эйфорию, легкость, приподнятость настроения.

Визуальные и поведенческие признаки человека, который употребляет марихуану: