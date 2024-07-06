Как выбрать идеальные тактические ботинки: советы и рекомендации

Тактические ботинки – это усовершенствованная обувь, имеющая конкретную аудиторию пользователей: полиция, муниципальная полиция, пограничники. Также этот тип обуви популярен среди солдат или гражданских, которые предпочитают тактическое снаряжение.

Если кто-то выбирает тактическую обувь впервые, то наверняка возникнет много вопросов. Какие именно тактические ботинки выбрать? Должны ли это быть популярные у военных ботинки Lowa или могут быть другие модели? Какая высота будет лучшей? На что обратить внимание перед покупкой? Эксперты сайта lw.com.ua рассказывают на какие нюансы следует обратить внимание при выборе тактической обуви, чтобы избежать разочарований.

Что выбирают?

Стоит отметить, что самая распространенная тактическая обувь представлена моделями с высоким верхом, который стабилизирует и защищает голеностопный сустав от возможных растяжений и иного рода травм. Высокая верхняя часть дополнительно предотвращает загрязнение, а также проникновение воды или снега внутрь ботинок. Однако, если Вы не любите обувь с высоким верхом – не стоит расстраиваться! Сегодня на рынке представлена масса предложений низких и средних моделей тактических ботинок.

Прежде всего, выбор должен быть обоснован потребностями и собственными предпочтениями. Но при этом стоит обратить внимание на определенные особенности тактической обуви, которые могут этот выбор скорректировать.

Удобная и амортизирующая подошва

Подошва в целом представлена промежуточной подошвой и подошвой с протектором. Функция промежуточной – обеспечить отличную амортизацию. Этот аспект может быть определяющим для работников полиции, которым свойственна высокая динамика движений.

Но подошва не должна быть и слишком мягкой. Она должна защищать стопу от неровностей контактирующих поверхностей. Качественная тактическая обувь обеспечит владельцу правильный компромисс – в достаточной степени защищенная стопа и максимально комфортная двигательная активность.

Сцепление протектора ботинок

Стоит сразу отметить, что чем глубже протектор, тем лучше будет сцепление на мокрой и грязной местности. В то же время обувь, предназначенная для асфальта, имеет гораздо более низкие выступы протектора, чем обувь, предназначенная для бездорожья.

Тип используемого материала (резина или полиуретан) также беспрекословно имеет важное значение. Обувь, рассчитанная для эксплуатации на асфальтированных поверхностях, обычно изготавливается из мягкой резиновой смеси, которая обеспечивает хорошее сцепление с асфальтом или камнями. Однако стоит понимать, что чем мягче смесь, тем быстрее подошва обуви будет изнашиваться.

Низкие, средние или высокие ботинки?

Прерогативой низкой обуви является лучшая циркуляция воздуха внутри. При этом нога медленнее нагревается и меньше потеет. Низкие модели являются хорошим выбором для тех, кто кому необходимы летние тактические ботинки. Также низкие тактические ботинки намного легче высоких, что существенно уменьшает утомляемость ног. Но стоит отметить, что низкая обувь существенно уступает поддержкой и уровнем защиты стоп.

Компромиссом между высокой и низкой обувью выступают mid (средние) модели. Заметим, что варианты mid также являются хорошими летними тактическими ботинками. Их основное преимущество в том, что они поддерживают голеностопный сустав, обеспечивая при этом дополнительную стабильность и защиту от возможных травм. Однако, всё же, Mid-модели не гарантируют такого уровня защиты, как высокие. Их следует выбирать только как альтернативу для уменьшения веса обуви.